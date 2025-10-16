Президент Монголии и премьер-министр Индии обсудили уран, оборону и НПЗ

Поставки урана, крупный нефтеперерабатывающий завод и оборона — в центре внимания на встрече Монголии и Индии ...

Премьер-министр Нарендра Моди заверил президента Хурэлсуха Ухнаа, что Индия станет сильным и надежным партнером в развитии Монголии.

Источники урана, нефтеперерабатывающий завод стоимостью $1.7 млрд и шаги по укреплению оборонного сотрудничества обсуждались на переговорах во вторник между президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и премьер-министром Нарендрой Моди, который заверил, что Индия станет «сильным и надежным партнером» в развитии Монголии.

В понедельник Хурэлсух прибыл в Нью-Дели с первым за шесть лет визитом президента Монголии. В ходе встречи было достигнуто соглашение о десяти мерах по укреплению сотрудничества в ключевых секторах, таких как цифровые решения, разведка полезных ископаемых и проекты с быстрой отдачей.

Индия и Монголия повысили уровень своих отношений до уровня стратегического партнерства во время визита Моди десять лет назад. Он отметил, что двустороннее сотрудничество в области обороны и безопасности неуклонно развивается. «Мы выступаем как близкие партнёры… выступая за свободный, открытый, инклюзивный и основанный на правилах Индо-Тихоокеанский регион. Вместе мы работаем над усилением голоса глобального Юга», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции на хинди.

«Хотя у нас нет общей границы, Индия всегда считала Монголию близким соседом, — сказал Моди. — Индия была сильным и надёжным партнёром в развитии Монголии».

Хурэлсух подчеркнул важность изучения новых транспортных и логистических путей для расширения торгово-экономического сотрудничества.

По словам официальных лиц, индийская сторона выразила заинтересованность в поставках урана и других полезных ископаемых, включая медь, золото и цинк, из Монголии. Монголия располагает запасами урана до 90 000 тонн и в январе заключила соглашение с Францией на добычу 2500 тонн в год.

«Мы заявили о своей заинтересованности в партнёрстве с Монголией в области добычи урана. Мы продолжим диалог в ближайшие месяцы», — заявил на пресс-конференции П. Кумаран, секретарь (Восточный регион) Министерства иностранных дел.

И Моди, и Хурэлсух подчеркнули важность Монгольского НПЗ — первого в стране нефтеперерабатывающего завода, который строится за счет индийской кредитной линии на сумму $1.7 млрд и, как ожидается, начнет работу в 2028 году. Мощность завода составит 1.5 млн тонн сырой нефти в год, или 30 000 баррелей в день.

Отметив, что НПЗ укрепит энергетическую безопасность Монголии, Моди сказал: «Это крупнейший в мире проект партнерства Индии в области развития, в котором более 2500 индийских специалистов работают вместе со своими монгольскими коллегами, чтобы воплотить его в жизнь».

Хурэлсух назвал проект «флагманским символом сотрудничества», имеющим стратегическое значение для обеспечения экономической безопасности Монголии.

Кумаран заявил, что Индия стремится завершить строительство НПЗ к 2028 году, поскольку Монголия придаёт большое значение использованию собственных ресурсов сырой нефти, а не её экспорту, и достижению «максимальной энергетической независимости». Он добавил: «Всё идёт очень хорошо, почти все строительные работы завершены. Оборудование для НПЗ изготавливается в Индии и будет отправлено в Монголию».

Стороны также обсудили ряд мер по укреплению сотрудничества в области обороны и безопасности, включая размещение в Улан-Баторе постоянного военного атташе Индии и расширение программ подготовки и военных учений. Хурэлсух также встретился с министром обороны Раджнатхом Сингхом, чтобы обсудить пути укрепления сотрудничества в области безопасности.

«Они видят большую пользу в обучении у нас. Они хотели бы, чтобы мы продолжили существующие программы и оказывали больше поддержки в плане обучения», — сказал Куамран, отметив, что Индия создала учебный центр по кибербезопасности для вооружённых сил Монголии. «Мы также предоставляем Монголии определённое оборудование в рамках нашей безвозмездной помощи и предлагаем продолжать это», — сказал он.

Стороны завершили работу над 10 меморандумами о взаимопонимании, охватывающими иммиграционное сотрудничество, цифровые решения, гуманитарную помощь, геологию и минеральные ресурсы, проекты с быстрой отдачей, культурные обмены, развитие кооперативов и реконструкцию зимнего дворца Богдо-хана. Одно из соглашений будет способствовать сотрудничеству между индийским регионом Ладакх и монгольским аймаком Архангай.

Индийская сторона также объявила, что в 2026 году отправит в Монголию реликвии двух учеников Будды в соответствии с буддийским наследием двух стран и предоставит гражданам Монголии бесплатные электронные визы. Хурэлсух объявил, что монгольский авиаперевозчик планирует в этом году запустить чартерные рейсы в Нью-Дели и Амритсар для стимулирования туризма.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

