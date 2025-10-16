экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия присоединится к Международному фонду снежного барса

CentralAsia (MNG) -  Кабинет министров Монголии на своем очередном заседании 15 октября 2025 года одобрил проект Постановления о поддержке «Вступления Монголии в Международный фонд сохранения снежного барса».

Членство в Фонде позволит Монголии усилить защиту снежных барсов и среды их обитания, одновременно улучшая качество жизни пастушьих общин, проживающих в ареалах обитания снежных барсов.

Департамент по связям со СМИ и общественностью правительства Монголии сообщил, что Республика Индия первоначально предложила создать Международный альянс больших кошек (IBCA) для защиты диких кошек и пригласила Монголию присоединиться к этой инициативе в 2023 году.

