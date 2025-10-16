Монголия планирует снизить смертность от туберкулеза на пять процентов

CentralAsia (MNG) - По данным официальных лиц, Монголия входит в число 30 стран с высоким риском туберкулеза, где ежегодно регистрируется в среднем более 3000 случаев заболевания и 150–200 смертей.

Туберкулёз остаётся одним из основных заболеваний в мире среди новых и повторно возникающих инфекций. Монголия представляет «План мероприятий по профилактике, контролю и реагированию на туберкулез» на 2025–2028 годы.

В совещании приняли участие более 300 человек, включая депутатов парламента, представителей министерств и ведомств, губернаторов аймаков и столицы, а также руководителей организаций здравоохранения.

Государства-члены Всемирной организации здравоохранения приняли на Всемирной ассамблее здравоохранения «Стратегию по ликвидации туберкулеза», установив глобальные цели по ликвидации передачи заболевания, сокращению смертности от туберкулеза на 95 процентов и сокращению числа новых случаев заболевания на 90 процентов к 2035 году по сравнению с показателями 2015 года, а также устранению финансовых трудностей среди затронутых домохозяйств.

С 1994 года в Монголии посредством постановлений правительства и приказов министерств было реализовано семь национальных программ и планов действий по профилактике, контролю и лечению туберкулеза. План на 2025–2028 годы направлен на укрепление и расширение диагностического и лечебного потенциала на уровне первичной медико-санитарной помощи, а также на улучшение обязательной отчетности о заболеваниях во всех учреждениях здравоохранения. Более того, план направлен на улучшение выявления, диагностики и мониторинга лечения, усиление надзора за туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, а также на повышение качества и доступности медицинской помощи, ориентированной на пациента. Кроме того, программа направлена ​​на усиление профилактики и контроля инфекций, улучшение межсекторального сотрудничества, расширение услуг социальной защиты и благосостояния, а также сокращение бедности и финансового бремени, связанного с туберкулезом.

В результате ожидается повышение качества и доступности медицинских услуг для граждан, рост выявляемости туберкулеза, расширение поставок лекарственных средств, средств диагностики и медицинского оборудования, постепенное увеличение финансирования.

