Президент Хурэлсух Ухнаа возложил венок к месту кремации Махатмы Ганди

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа возложил венок к месту кремации лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди. Об этом сообщает пресс-служба Президента страны.

«Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетил мемориальный комплекс Радж Гхат, где был возложен венок к месту кремации Махатмы Ганди, лидера борьбы индийского народа за независимость», — говорится в заявлении.

Он написал в Книге почетных гостей комплекса: «Я рад, что в качестве президента Монголии я совершаю государственный визит в прекрасную страну Индию, колыбель великой цивилизации с тысячелетней историей, в рамках исторического 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Индия.

От имени монгольского народа желаю дружественному народу Индии всяческих успехов и удачи».

Мемориал Махатмы Ганди (Радж-Гхат, राज घाट) — мемориал в Дели, установленный на месте кремации лидера национально-освободительного движения Индии Махатмы Ганди, павшего от рук убийцы в 1948 году.

Радж-Гхат, как город, был заложен Шах Джаханом в 1638 году, своими восточными окраинами граничил с рекой Джамной, вдоль берегов которой были построены гхаты (спуск к воде в виде ступенек). Гхаты использовались в Индии на протяжении столетий, главным образом для совершения молитв, для стирки белья и купания, а также для ритуального обряда кремации. Радж-Гхат является местом кремации трёх, возможно, самых уважаемых в Индии людей: Махатмы Ганди (1948), Индиры Ганди (1984) и её сына Раджива (1991), — все из которых стали жертвами политических убийств.

Строгий постамент из чёрного мрамора с последними словами Махатмы Ганди हे राम! «Хэй, Рам!», или «О, Бог!», покрытый живыми цветами.

Теперь это скорее парк чем пристань, и расположен он на значительном расстоянии от нынешнего берега Джамны. К самадхи (месту кремации) Махатмы, обозначенному невысоким чёрным постаментом, обращено внимание и молитвы непрекращающегося потока посетителей. Также, по традиции, все прибывающие в страну главы иностранных государств кладут венки к этому мемориалу Отца нации. К северу отсюда расположены более скромные мемориалы бывших премьер-министров — Раджива, запечатлённого в виде каменного монумента, и его матери, отмеченной серо-красным каменным монолитом.

