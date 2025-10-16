Президент Хурэлсух Ухнаа встретился с Ее Превосходительством Президентом г-жой Драупади Мурму

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, находящийся с государственным визитом в Республике Индия, провёл официальные переговоры с президентом Республики Индии Её Превосходительством госпожой Драупади Мурму в Президентском дворце (Раштрапати Бхаван). Об этом сообщает пресс-служба Президента страны.

Президент Хурэлсух выразил удовлетворение государственным визитом в Индию, страну величественных Гималайских гор, богатого культурного наследия, древней философии и современного развития. Президент выразил искреннюю благодарность президенту Мурму и народу Индии за тёплое и дружеское гостеприимство, оказанное монгольской делегации.

Президент Мурму подчеркнула, что государственный визит президента Монголии имеет историческое значение, укрепляет дружбу, взаимное доверие, уважение и духовные связи между двумя народами и задает направление будущему сотрудничеству.

Президент Хурэлсух выразил признательность за всестороннюю поддержку индийского правительства в реализации совместных проектов, финансируемых за счет индийских льготных кредитов и грантов, включая своевременное завершение строительства нефтеперерабатывающего завода, который является символическим проектом двустороннего сотрудничества.

Президент Монголии также высоко оценил лидерство Индии в развитии возобновляемой энергетики, ядерной и традиционной энергетики, а также ее инициативу по созданию Международного солнечного альянса, который вносит ценный вклад в глобальный переход к чистой энергетике.

Президенты двух стран выразили уверенность в том, что достигнутые в ходе визита соглашения будут эффективно реализованы на благо процветания и благополучия обеих стран, а отношения и сотрудничество между Монголией и Индией продолжат укрепляться и расширяться. Главы двух государств также подтвердили свою приверженность углублению сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций.

Президент Мурму окончила женский колледж Рама Деви в Бхубанешваре и стала первой женщиной из своей деревни, получившей высшее образование. Она стала первой женщиной-губернатором Джаркханда, занимая этот пост с 2015 по 2021 год. В 2022 году она победила на президентских выборах Индии как кандидат от Национального демократического альянса и с июля того же года является 15-м президентом Индии.

