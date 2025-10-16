В Совбезе РФ послу Монголии передадут книгу о подвиге страны во Второй мировой войне

CentralAsia (MNG) - 23 октября в аппарате Совета безопасности России состоится торжественная церемония передачи книги «Подвиг Монголии во Второй мировой войне» послу Монголии в РФ Энхтувшину Өлзийсайхану, сообщили в пресс-службе Совбеза, передает ПГ.

Книга посвящена советско-монгольским отношениям в годы Великой Отечественной войны и вкладу Монголии в победу во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В сборник вошли документы и материалы о боевых действиях на реке Халхин-Гол в 1939 году, показано значение помощи монгольского народа Красной армии, участие Монголии в разгроме японской Квантунской армии в августе 1945 года. В издании содержатся уникальные архивные фотографии из коллекции Российского государственного архива кинофотофонодокументов и Государственного архива РФ.

В мероприятии примут участие заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, ректор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Логинов и члены Научно-экспертного совета Совбеза. Также планируется показ презентационного ролика о книге «Подвиг Монголии во Второй мировой войне».

