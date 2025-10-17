МОТ оказала техническую помощь Конфедерации профсоюзов Монголии

CentralAsia (MNG) - МОТ оказала техническую помощь Конфедерации профсоюзов Монголии (КПМ) в разработке заявления на членство

МОТ наняла национального консультанта для оказания технической помощи Конфедерации профсоюзов Монголии во внедрении цифровых решений. Консультант провёл оценку текущей системы, определил оптимальные решения для дальнейшего развития и обеспечил надлежащее внедрение в соответствии с желаемыми результатами.

9 апреля 2025 года национальный консультант представил результаты опроса и рекомендации руководству КПМ. Эти результаты были дополнительно обсуждены на общем собрании сотрудников 2 июля 2025 года. После обсуждения статус разработки UI/UX-дизайна и системы членства был обновлен при содействии национального ИТ-консультанта МОТ. Техническое задание на разработку заявки на членство находится на рассмотрении для дальнейшего обсуждения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения