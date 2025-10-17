Судья США намерен одобрить сделку Rio Tinto по урегулированию вопроса о шахте в Монголии на сумму $138.75 млн

В среду американский судья заявил, что готов одобрить соглашение Rio Tinto выплатить $138.75 млн для урегулирования иска, в котором англо-австралийский горнодобывающий гигант обвиняется в обмане инвесторов путем сокрытия проблем с подземным расширением стоимостью $7 млрд медно-золотого рудника Оюу-Толгой в Монголии.

В июне Rio Tinto достигла предварительного соглашения с акционерами бывшей монреальской компании Turquoise Hill Resources, ожидая одобрения окружного судьи США Льюиса Лаймана из Манхэттена.

На слушаниях в среду Льюис Лайман заявил, что готов одобрить мировое соглашение, но пока не подписал его, поскольку ждет, когда юристы акционеров сообщат ему, что они планируют сделать с оставшимися после первоначальных распределений средствами.

Компания Rio Tinto не признала себя виновной, согласившись на мировое соглашение.

В иске требовалось возмещение ущерба от имени акционеров Turquoise Hill в период с июля 2018 года по июль 2019 года, когда контрольный пакет акций этой компании, котирующейся на бирже Торонто, принадлежал Rio Tinto.

Акционеров консультировали фонды, консультируемые базирующейся в Чикаго компанией Pentwater Capital Management.

В иске, поданном в суд 10 сентября, компания Pentwater заявила, что сумма компенсации составляет от 34 до 43 процентов ущерба, который, по ее мнению, она сможет доказать в суде, назвав ее разумной, учитывая риск продолжения судебного разбирательства.

Turquoise Hill была компанией с одним активом, владеющей 66 процентами месторождения Оюу-Толгой, при этом правительству Монголии принадлежало 34 процента.

Pentwater обвинила Rio Tinto и Turquoise Hill в мошеннических заверениях, что рудник Оюу-Толгой идет «по плану» и «в рамках бюджета», хотя на самом деле отставание от графика составляло 2.5 года, а превышение бюджета составляло $1.9 млрд.

Rio объявила о возможном перерасходе в $1.9 млрд в 2019 году и прогнозирует общие капитальные затраты в размере от $6.5 до $7.2 млрд долларов.

В 2022 году Rio Tinto выкупила 49% акций Turquoise Hill, которыми она ещё не владела, за $3.3 млрд долларов, полностью интегрировав рудник в свой медный портфель.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

