Кабмин Монголии одобрил создание государственной онлайн-школы

На очередном заседании 15 октября 2025 года Кабинет министров Монголии одобрил создание Государственной общеобразовательной онлайн-школы, уполномоченной предлагать международные программы, в связи с решением правительства объявить следующий год «Годом поддержки образования».

Школа создана для устранения образовательного неравенства и обеспечения каждому учащемуся доступа к качественному образованию независимо от места жительства и временных ограничений. Она также предоставит равные возможности обучения монгольским детям, проживающим за рубежом, помогая им сохранять свою национальную идентичность, родной язык, историю и культуру, а также позволяя им продолжить обучение в Монголии.

С 2019 года Министерство образования разрабатывает и эксплуатирует единую образовательную платформу MEDLE, предназначенную для поддержки непрерывного обучения учащихся общеобразовательных учреждений и создания интегрированной библиотеки цифрового образовательного контента. Платформа позволяет учителям разрабатывать и загружать онлайн-контент, получая дополнительный доход в зависимости от его использования. В настоящее время на MEDLE доступно более 20 000 учебных материалов, включая уроки, учебники, телеуроки, интерактивный контент, виртуальные лаборатории и курсы цифровых навыков.

Для решения проблем, с которыми сталкиваются старшеклассники в сельской местности из-за нехватки учителей, в 2022–2023 учебном году Центром образовательных информационных технологий на базе платформы MEDLE была запущена пилотная программа онлайн-школы. В 2024–2025 учебном году в онлайн-школе обучалось в общей сложности 17 453 учащихся. Программа позволила удовлетворить потребности 27 традиционных средних школ, каждая из которых рассчитана на 640 ученических мест.

Кабинет министров поручил министру образования Наранбаяру Пурэвсурэну создать международную онлайн-школу в Улан-Баторе и обеспечить финансирование на 2025–2026 учебный год в рамках бюджетного пакета текущего года, а также отразить будущие расходы в годовом государственном бюджете.

