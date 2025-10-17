В Монголии наблюдается рост выживаемости новорожденных скота
CentralAsia (MNG) - Из 26.7 млн голов племенного скота, подсчитанных по всей стране на конец 2024 года, за первые девять месяцев 2025 года приплод составил 21.4 млн. На сегодняшний день выращено 21.1 млн приплода, или 98.4% от общего поголовья скота.
По типу племенных животных отелились или ожеребились 83.4% овец, 80.2% коз, 47.1% верблюдиц, 72.1% коров и 69.7% кобыл.
В настоящее время пастухи по всей стране выращивают 9.8 млн ягнят, 8.5 млн козлят, 1.5 млн телят, 1.2 млн жеребят и 868 тыс. верблюдят. Численность выжившего молодняка скота увеличилась на 5.6 млн голов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
