В Монголии наблюдается рост выживаемости новорожденных скота

CentralAsia (MNG) - Из 26.7 млн ​​голов племенного скота, подсчитанных по всей стране на конец 2024 года, за первые девять месяцев 2025 года приплод составил 21.4 млн. На сегодняшний день выращено 21.1 млн приплода, или 98.4% от общего поголовья скота.

По типу племенных животных отелились или ожеребились 83.4% овец, 80.2% коз, 47.1% верблюдиц, 72.1% коров и 69.7% кобыл.

В настоящее время пастухи по всей стране выращивают 9.8 млн ягнят, 8.5 млн козлят, 1.5 млн телят, 1.2 млн жеребят и 868 тыс. верблюдят. Численность выжившего молодняка скота увеличилась на 5.6 млн голов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения