Монголия присоединяется к рамочному соглашению Международного солнечного альянса

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии ратифицировало свое присоединение к Рамочному соглашению о создании Международного солнечного альянса (ISA) и назначило Министерство энергетики национальным координационным агентством, представляющим правительство.

Международный солнечный альянс (ISA), созданный в 2015 году со штаб-квартирой в Республике Индия, является неправительственной организацией, которая поддерживает сотрудничество между странами, богатыми солнечными ресурсами, для решения общих проблем, привлечения финансирования для совместных проектов и программ, а также содействия использованию солнечной энергии. ISA взаимодействует с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA), уделяя особое внимание сотрудничеству в области солнечной энергетики.

По данным Департамента по связям со СМИ и общественностью правительства Монголии, присоединившись к Альянсу, Монголия стремится укрепить региональное сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, содействовать использованию и производству солнечной энергии, внедрять экологически чистые технологии и вносить вклад в сокращение выбросов парниковых газов.

Международный солнечный альянс (ISA) — это основанная на договоре межправительственная организация, основанная премьер-министром Индии Нарендрой Моди и бывшим президентом Франции Франсуа Олландом. Миссия ISA состоит в том, чтобы предоставить специальную платформу для сотрудничества между странами, богатыми солнечными ресурсами, и более широким мировым сообществом, включая двусторонние и многосторонние организации, промышленность и другие заинтересованные стороны, для поддержки более широкого использования солнечной энергии. Семьдесят три страны подписали, а 50 стран подписали и ратифицировали Рамочное соглашение МСА.

