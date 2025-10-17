Президент Монголии Хурэлсух посетил храм Акшардхам в Дели. Фото

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетил храм Сваминараян Акшардхам в Нью-Дели в среду в ходе своего официального визита в Индию.

Его сопровождали министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и другие члены делегации. Храм опубликовал фотографии визита на сайте X.

Хурэлсух также высоко оценил духовное и культурное значение храма, сказав: «Сегодня я очень рад посетить этот замечательный храм, отражающий духовность, религию, образ жизни, традиции, историю и культуру индийского народа. Это поистине храм, являющийся символом и выражением глубокой духовности индийского народа».

Президент Хурэлсух выразил искреннюю благодарность за тёплый приём и умиротворяющую атмосферу в Акшардхаме и передал свою признательность Маханту Свами Махараджу за благословение, отметив, что подобные жесты ещё больше укрепляют культурные и духовные связи между Монголией и Индией.

В храме также сообщили, что президент восхищался величием архитектуры Акшардхам Мандира, размышлял о изысканной резьбе, изображающей Гаутаму Будду и божественное видение королевы Майи, и участвовал в тёплых, духовных диалогах с Гнанмунидасом Свами и Дивьямуртидасом Свами.

Его традиционно приветствовали старшие свами, он вознес молитвы и совершил священный обряд абхишеки Шри Нилкант Варни, стремясь к миру, гармонии и благополучию обеих наций.

Президент Монголии Хурэлсух Укхнаа, прибывший в понедельник в Нью-Дели с четырёхдневным государственным визитом, встретился с премьер-министром Моди и министром иностранных дел С. Джайшанкаром, чтобы обсудить перспективы сотрудничества на следующее десятилетие. Президент Укхнаа также почтил память Махатмы Ганди в Раджгхате и посадил саженец в рамках инициативы Ek Ped Maa Ke Naam совместно с премьер-министром Моди.

Его Превосходительство получил письмо с благословениями от Его Святейшества Маханта Свами Махараджа, в котором он выразил признательность за визит и высоко оценил его лидерство в деле укрепления мира, сострадания и единства среди народа Монголии.

Сваминараян Акшардхам в Гандинагаре, Гуджарат, Индия — большой индуистский храмовый комплекс, вдохновлённый Йогиджи Махараджем (1892–1971), четвёртым духовным преемником Сваминараяна, и созданный Прамукхом Свами Махараджем (1921–2016), пятым духовным преемником Сваминараяна согласно деноминации индуизма BAPS. Расположенный в столице Гуджарата, комплекс строился более 13 лет и является данью уважения Сваминараяну, его жизни и учению. В центре комплекса площадью 23 акра находится мандир Акшардхам, построенный из 6000 тонн розового песчаника из Раджастхана. Название комплекса отсылает к божественной обители Сваминараяна в философии BAPS; Последователи Сваминараяна верят, что джива, или душа, отправляется в Акшардхам после достижения мокши, или освобождения. Последователи BAPS поклоняются Сваминараяну как всемогущему Богу.

Центром комплекса является храм Акшардхам высотой 108 футов, шириной 131 фут и длиной 240 футов. Он включает в себя 97 резных колонн, 17 куполов, 8 балконов, 220 каменных балок и 264 скульптурные фигуры. В соответствии с ведическими архитектурными принципами, в мандире не использовались сталь и железо. В качестве несущих конструкций по всему мандиру использовались 20-футовые каменные балки, каждая весом по пять тонн.

В центральном зале мандира находится двухметровое позолоченное мурти, или священное изображение Сваминараяна, которому последователи поклоняются как Богу. Мурти покоится на трёхфутовом постаменте и весит 1.2 тонны. По обе стороны от него находятся мурти идеального преданного, Акшарбрахмы Гунатитананда Свами и Акшармукты Гоплананда Свами, оба в позах, выражающих любовь и преданность Сваминараяну. В каждом из четырёх углов мандира восседает мраморное мурти в натуральную величину, представляющее линии гуру или преемников Сваминараяна, почитаемых BAPS. Первый этаж мандира известен как Вибхути Мандапам и украшен экспонатами в форме лотоса, описывающими духовную личность Сваминараяна, а в подвале мандира, называемом Прасади Мандапам, размещается историческая экспозиция различных священных реликвий из жизни Сваминараяна.

Татар С.Майдар

