FRC предоставляет аймакам полномочия по борьбе с финансовыми преступлениями

CentralAsia (MNG) - В ответ на рост несанкционированных финансовых услуг и мошеннических действий в отношении граждан Комиссия по финансовому регулированию (FRC) приняла решительные меры по усилению финансового надзора по всей стране. FRC предоставила полномочия государственных инспекторов руководителям финансовых и казначейских департаментов, а также специалистам по регистрации губернаторских управлений во всех 21 аймаке.

Эта мера направлена ​​на защиту интересов граждан, инвесторов и клиентов, а также на содействие созданию прозрачной и подотчётной финансовой среды. Расширение полномочий местных органов власти позволит повысить эффективность выявления и предотвращения незаконных финансовых операций, а также обеспечить более строгое соблюдение финансового законодательства в сельской местности и регионах.

По данным Совета по финансовой отчетности (FRC), расширение надзорных полномочий укрепит механизмы финансового контроля, улучшит правовую базу для поставщиков финансовых продуктов и услуг и снизит подверженность граждан мошенничеству. Это также расширит доступ к достоверной финансовой информации, кампаниям по информированию общественности и программам обучения, тем самым способствуя стабильности рынка и доверию инвесторов по всей стране.

Для поддержки новых инспекторов FRC совместно с Генеральной прокуратурой и Главным управлением полиции организовали специализированный учебный курс для вновь назначенных государственных инспекторов. Обучение было сосредоточено на правовой базе, регулирующей проведение проверок, рассмотрении случаев нарушений и споров, а также процедурах расследования и урегулирования. Эта инициатива направлена ​​на предоставление инспекторам знаний и инструментов, необходимых для эффективного и законного выявления и пресечения финансовых нарушений. FRC объявил о продолжении тесного сотрудничества с местными инспекторами для повышения их профессионального уровня и укрепления координации между регулирующими, правоохранительными и прокурорскими органами.

