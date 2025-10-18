31-миллионная тонна редкоземельных металлов в Монголии: второй в мире запас

Монголы могут стать самыми богатыми людьми в мире, а Улан-Батор — вторым Дубаем. Но для этого необходимо решить следующие проблемы:

Представьте себе: Монголия располагает 31 миллионом тонн редкоземельных элементов — вторым по величине запасом в мире после Китая, — но при этом практически не производит эти критически важные минералы, которые используются для питания всего: от ветряных турбин до истребителей F-35. Для международных руководителей и дипломатов, работающих над диверсификацией цепочек поставок, это одновременно и величайшая возможность, и самая сложная проблема в сфере критически важных минералов на сегодняшний день.

В то время как Китай контролирует 69% мировой добычи редкоземельных металлов из соседней Внутренней Монголии, сама Монголия остаётся практически неиспользованной, несмотря на геологическое сходство и подтверждённые запасы. История редкоземельных металлов в Монголии — это не только неиспользованные месторождения, но и вопрос о том, почему страна с такими стратегическими ресурсами остаётся в стороне от мирового рынка объёмом в $7 млрд, который, по прогнозам, достигнет $18.4 млрд к 2030 году.

В этом анализе рассматривается критически важный минеральный потенциал Монголии, барьеры, препятствующие развитию, а также то, что это означает для руководителей, ищущих альтернативы китайским редкоземельным металлам в условиях все более фрагментированной мировой экономики.

Понимание критически важных минеральных богатств Монголии

Масштаб запасов РЗЭ в Монголии

По оценке Геологической службы США за 2009 год, запасы редкоземельных элементов в Монголии составляют 31 миллион тонн, что ставит её на второе место в мире после Китая с его 44 миллионами тонн. Однако реальность сложнее, чем можно предположить из этих заголовков.

Согласно данным Федерального министерства экономики и по борьбе с изменением климата Германии за 2021 год, редкоземельные месторождения Монголии включают 80 месторождений редкоземельных элементов и более 280 минерализаций. Однако в настоящее время только три действующих геологоразведочных компании занимаются изучением этих месторождений, что свидетельствует об огромном неиспользованном потенциале, который по большей части остаётся неиспользованным.

Проект «Хотгор» является самым передовым активом по добыче редкоземельных металлов в Монголии. В феврале 2024 года австралийская компания Parabellum Resources продала его компании Temarise за $15 млн. Расположенный в Южной Гоби, проект «Хотгор» представляет собой единственный в Монголии проект по добыче редкоземельных металлов с завершенной оценкой минеральных ресурсов, которая составила 2 миллиона тонн со средним содержанием неодима-празеодима (NdPr) в 20% оксида редкоземельных металлов — впечатляющие показатели, которые не уступают показателям действующих добывающих рудников по всему миру.

Эти цифры становятся ещё более значимыми, если учесть, что неодим и празеодим — одни из самых ценных редкоземельных элементов, необходимых для постоянных магнитов, используемых в двигателях электромобилей, ветрогенераторах и в военной технике. Высокое содержание неодима-прида (NdPr) позволяет предположить, что месторождения Монголии могут стать экономически выгодными после развития перерабатывающей инфраструктуры.

Геологический контекст и типы месторождений

Минерализация редкоземельных элементов (РЗЭ) в Монголии происходит в двух основных геологических условиях, отражающих наиболее успешные в мире районы добычи редкоземельных металлов. Промышленные месторождения связаны с мезозойскими карбонатитами или палеозойскими щелочными гранитоидами, залегающими в Гоби-Тянь-Шаньской рифтовой зоне на юге Монголии.

Отложения, содержащие карбонатиты, обычно образуются в виде даек, пробок или интрузий в брекчированных породах, подобно таким успешным месторождениям, как Маунтин-Пасс в Калифорнии и Баян-Овоо в Китае. В то же время, месторождения, связанные с перщелочными гранитами, например, комплекс Халадей-Бурегтей, напоминают месторождение Стрэндж-Лейк в Канаде, которое содержит значительные концентрации тяжёлых редкоземельных элементов.

Такое геологическое разнообразие даёт Монголии потенциальные преимущества перед странами с одним месторождением. Тяжёлые редкоземельные элементы (тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций и иттрий) продаются по высоким ценам благодаря своему важному применению в высокопроизводительных магнитах, однако на их долю приходится менее 1% мирового производства. Разнообразная геология Монголии может обеспечить выход как на рынки лёгких, так и тяжёлых редкоземельных элементов.

Сравнение с китайской шахтой Баян-Овоо

Близость и геологическое сходство Монголии и Внутренней Монголии создают как возможности, так и проблемы. Китайское месторождение Баян-Овоо, расположенное прямо через границу, во Внутренней Монголии, обеспечивает около 45% мировой добычи редкоземельных элементов и демонстрирует исключительную обеспеченность региона минералами.

Компания «Баян-Овоо» ежегодно добывает около 120 000 тонн оксидов редкоземельных металлов на крупном месторождении железной руды, редкоземельных металлов и ниобия. Предприятие использует многолетний опыт развития инфраструктуры, интегрированные перерабатывающие мощности и прямое железнодорожное сообщение с китайскими рынками и портами.

Месторождения Монголии имеют схожие геологические характеристики, но не обладают инфраструктурной экосистемой, которая делает Баян-Овоо прибыльным. Однако это сравнение также раскрывает потенциал Монголии: если по обе стороны границы существует схожая геология, почему бы Монголии не развивать собственные разработки редкоземельных металлов мирового уровня?

Ключевое отличие заключается в возможностях переработки и доступе к рынкам. Монголия обладает богатыми минеральными ресурсами, но у неё отсутствуют мощности по переработке редкоземельных металлов и технологии разделения, позволяющие превращать сырые концентраты в очищенные оксиды и металлы, необходимые производителям.

Текущее состояние разработки редкоземельных металлов в Монголии

Активные геологоразведочные проекты и инвесторы

Несмотря на огромный потенциал Монголии, текущий ландшафт геологоразведочных работ демонстрирует резкий разрыв между геологическими возможностями и коммерческой разработкой. По оценкам правительства Германии, только три действующих геологоразведчика в настоящее время изучают более 80 месторождений редкоземельных металлов в Монголии — поразительно малое число для страны с такими значительными ресурсами.

Приобретение компанией Temarise проекта Хотгор представляет собой важнейшее достижение последних лет в области разведки редкоземельных металлов в Монголии. Сумма сделки в $15 млн, хотя и существенная для горнодобывающей отрасли Монголии, демонстрирует разрыв между доказанными запасами и рыночной оценкой. Для сравнения, австралийские компании, занимающиеся добычей редкоземельных металлов, с аналогичной ресурсной базой часто оцениваются более чем в $100 млн.

Международный интерес проявился по нескольким направлениям. Обязательство Германии, принятое в октябре 2022 года канцлером Олафом Шольцем, расширить своё участие в разработке полезных ископаемых в Монголии, направлено, в частности, на добычу меди и редкоземельных металлов. Это часть более широкой стратегии Германии по снижению зависимости от поставок критически важных китайских минералов для автомобильной промышленности и возобновляемой энергетики.

Взаимодействие Южной Кореи в рамках визита министра иностранных дел Пак Джина в августе 2022 года привело к заключению соглашений о сотрудничестве, направленных на диверсификацию глобальных цепочек поставок, с особым акцентом на разработку месторождений редкоземельных металлов. Развитые производственные мощности Южной Кореи в сфере электроники и автомобилестроения создают естественный спрос на продукцию из редкоземельных металлов, потенциально обеспечивая поддержку монгольской продукции на рынке сбыта.

Меморандум о взаимопонимании между США и Монголией от 2023 года, пожалуй, является наиболее значимым геополитическим событием, поскольку он официально обязывает обе страны развивать технический потенциал Монголии и стимулировать иностранные инвестиции в критически важные проекты в области добычи полезных ископаемых. Это соглашение закладывает основу для передачи технологий и финансирования, что может преодолеть некоторые традиционные препятствия на пути развития Монголии.

Проект «Хотгор»: ведущий актив РЗЭ в Монголии

Проект «Хотгор» представляет собой микрокосм более широких проблем и возможностей Монголии в сфере редкоземельных металлов. Расположенное в регионе Южная Гоби, это месторождение содержит 2 миллиона тонн ресурсов с 20% содержанием оксидов редкоземельных металлов, сосредоточенных в неодиме и празеодиме — именно тех материалах, которые необходимы для постоянных магнитов в электромобилях и ветряных турбинах.

Эти содержания руды выгодно отличаются от рудников по всему миру. Например, австралийское предприятие Lynas Corporation на месторождении Маунт-Велд, одном из крупнейших в мире рудников редкоземельных металлов за пределами Китая, перерабатывает руду с содержанием оксидов редкоземельных металлов от 7 до 10%. Содержание оксидов редкоземельных металлов на месторождении Хотгор в 20% предполагает потенциал для более концентрированного и потенциально более прибыльного производства.

Оценка ресурсов проекта на 2023 год показывает не только количество, но и качество. Высокое содержание неодим-пририда (NdPr) отвечает потребностям самого ценного сегмента рынка редкоземельных металлов, где цены на выделенные оксиды могут превышать 100 долларов за килограмм. Учитывая прогнозируемый рост мирового спроса на неодим-пририд на 8–12% в год до 2030 года, обусловленный развитием электромобилей и возобновляемой энергетики, ресурсный профиль Хотгора соответствует потребностям рынка.

Однако планы развития Temarise остаются неясными, что отражает общую неопределенность отрасли относительно инвестиционного климата в Монголии. Предыдущий владелец, Parabellum Resources, столкнулся с трудностями при реализации проекта, несмотря на завершение технико-экономических обоснований, что выявило разрыв между геологическим потенциалом и коммерческой реальностью.

Международные интересы и партнерства

В первом диалоге по важнейшим полезным ископаемым, который состоялся в июне 2023 года в Улан-Баторе, приняли участие представители правительств и бизнеса из США и Южной Кореи, что стало сигналом серьезной международной приверженности развитию минерального сырья в Монголии. На этой встрече были приняты конкретные обязательства по передаче технологий и содействию инвестициям.

Инвестиционные обязательства Франции в размере $400 000 в рамках Французского геологического исследования направлены, в частности, на разведку лития в бессточных бассейнах Монголии, но это участие распространяется и на оценку редкоземельных металлов. Участие Франции позволяет Европейскому союзу оценить перспективы обеспечения безопасности критически важных минеральных ресурсов и потенциального доступа к рынкам ЕС в соответствии с Законом ЕС о критически важных сырьевых материалах.

Участие Японии в работе Центра исследований редкоземельных элементов при Муроранском технологическом институте представляет собой наиболее технически ориентированное международное сотрудничество. Опыт Японии в разработке технологий переработки редкоземельных элементов и альтернатив китайским цепочкам поставок может оказаться бесценным для планирования развития Монголии.

У этих партнёрств общая цель: снижение зависимости от поставок редкоземельных металлов из Китая. Для Монголии это открывает возможность позиционировать себя как стратегического альтернативного поставщика, но для успеха необходимо преодолеть серьёзные барьеры развития, сохраняющиеся уже более десятилетия.

Инвестиционные барьеры, сдерживающие развитие

Проблемы инфраструктуры и обработки

Возможности Монголии по переработке редкоземельных металлов по-прежнему практически отсутствуют, что создает самое существенное препятствие для развития отрасли. Даже если Монголия успешно разработает свой первый рудник, сырье, скорее всего, придется экспортировать в Китай для переработки, что подрывает стратегическую цель диверсификации цепочки поставок, которая мотивирует западные инвестиции.

Требования к инфраструктуре выходят далеко за рамки горнодобывающего оборудования. Переработка редкоземельных металлов включает в себя сложные методы химического разделения, требующие специализированного оборудования, квалифицированных специалистов и контроля за состоянием окружающей среды. Создание этой экосистемы с нуля требует сотен миллионов капиталовложений и многих лет разработки.

Электросеть Монголии представляет собой ещё одно ограничение. Переработка редкоземельных металлов потребляет значительное количество электроэнергии, особенно для процессов магнитной сепарации и химического рафинирования. Текущая пропускная способность и надёжность электросети Монголии не позволяют обеспечить крупномасштабные перерабатывающие процессы без существенной модернизации. Страна вырабатывает большую часть электроэнергии на угольных электростанциях, что ставит под сомнение воздействие на окружающую среду потенциальной деятельности по переработке редкоземельных металлов.

Транспортная инфраструктура усугубляет эти проблемы. Ограниченная железнодорожная сеть Монголии связана в основном с китайскими рынками, в то время как дорожная инфраструктура, ведущая к потенциальным альтернативным экспортным маршрутам через Россию или Центральную Азию, остаётся недостаточной для перевозки массовых грузов. Развитие добычи редкоземельных металлов потребует скоординированного развития инфраструктуры в различных секторах.

Доступность воды часто игнорируется как ограничение. Переработка редкоземельных металлов требует значительных затрат воды для химического разделения и утилизации отходов. Многие из наиболее перспективных месторождений Монголии расположены в засушливых регионах, где права на водопользование и воздействие на окружающую среду создают дополнительные нормативные препятствия.

Политический риск и регуляторная неопределенность

Политика Монголии в отношении иностранных инвестиций создает постоянную неопределенность, которая сдерживает долгосрочные обязательства по разработке месторождений редкоземельных металлов. Ограничительный подход страны к иностранному участию в стратегических секторах означает, что международные компании могут столкнуться с потенциальными изменениями в политике, которые могут повлиять на экономику или контроль над проектами.

Риски государственного вмешательства выходят за рамки ограничений на собственность. История Монголии, связанная с изменениями в налогообложении горнодобывающей промышленности, структуре роялти и экспортных требованиях, создаёт неопределённость относительно будущих денежных потоков от разработки месторождений редкоземельных металлов. Для проектов, требующих десятилетних сроков разработки и крупных капиталовложений, предсказуемость регулирования становится критически важной.

Экологическое законодательство добавляет ещё один уровень сложности. Добыча и переработка редкоземельных металлов приводят к образованию радиоактивных отходов, требующих долгосрочной утилизации. В Монголии отсутствует развитая нормативная база по утилизации радиоактивных отходов, что создаёт потенциальные проблемы с ответственностью для иностранных инвесторов.

Политические отношения между двумя основными политическими партиями Монголии влияют на преемственность политики в горнодобывающей отрасли. Избирательные циклы могут привести к изменениям в подходах к иностранным инвестициям, налогообложению горнодобывающей промышленности и стратегической политике в области ресурсов. Международным инвесторам необходима уверенность в преемственности политики в течение нескольких избирательных циклов.

Восприятие коррупции также влияет на решения о международных инвестициях. Несмотря на то, что Монголия добилась прогресса в реформах государственного управления, восприятие коррупции в сфере выдачи разрешений и ведения деятельности в горнодобывающем секторе продолжает влиять на решения о распределении международного капитала.

Географическое господство Китая над экспортом

Географическое положение Монголии создает, пожалуй, самое сложное препятствие для разработки месторождений редкоземельных металлов независимо от влияния Китая. Страна не имеет выхода к морю между Китаем и Россией, что ограничивает возможности экспортных маршрутов для массовых товаров, таких как концентраты редкоземельных металлов.

Китайский контроль над транзитом означает, что даже если Монголия будет разрабатывать месторождения редкоземельных металлов, Пекин сохранит возможность препятствовать экспорту, ограничивая пересечение границ или устанавливая технические барьеры для грузовых перевозок. Эта географическая реальность подрывает стратегическую обоснованность западных инвестиций в разработку месторождений редкоземельных металлов в Монголии.

Железнодорожная инфраструктура преимущественно соединяет горнодобывающие регионы Монголии с китайскими перерабатывающими центрами и портами. Трансмонгольская железнодорожная система, несмотря на свою обширность, была разработана для содействия грузопотокам с севера на юг в направлении китайских рынков, а не для поддержки альтернативных грузопотоков с востока на запад.

Российские транзитные возможности ограничены, учитывая текущую геополитическую напряжённость и режимы санкций. Транссибирская магистраль теоретически могла бы обеспечить транспортировку монгольских редкоземельных металлов на европейские рынки, но политические отношения и логистические сложности делают этот маршрут нецелесообразным для крупномасштабных коммерческих перевозок.

Северный маршрут через Россию к арктическим портам теоретически возможен, но требует масштабного развития инфраструктуры и политических соглашений, которые в нынешних условиях кажутся маловероятными. Аналогичным образом, потенциальные южные маршруты через Центральную Азию сталкиваются с собственными инфраструктурными и политическими ограничениями.

Такое географическое господство означает, что разработка месторождений редкоземельных металлов в Монголии, независимо от западного финансирования и передачи технологий, в конечном итоге может послужить стратегическим интересам Китая, обеспечивая дополнительную надежность поставок, а не реальную диверсификацию цепочек поставок для западных стран.

Стратегическое положение Монголии в диверсификации глобальной цепочки поставок

Почему западным странам нужны полезные ископаемые Монголии

Стратегический императив, обусловливающий интерес Запада к редкоземельным минералам Монголии, выходит далеко за рамки простой диверсификации поставок. Доминирование Китая распространяется не только на добычу полезных ископаемых, но и на всю цепочку создания стоимости редкоземельных металлов — от первичной переработки руды до производства конечных магнитов, что создает системную уязвимость в цепочках поставок критически важных технологий.

Оборонные приложения создают самые острые стратегические проблемы. Министерство обороны США определило зависимость от редкоземельных элементов как проблему национальной безопасности, учитывая, что для истребителей F-35 требуется 920 фунтов редкоземельных элементов, для подводных лодок класса «Вирджиния» — 9200 фунтов, а для современных радиолокационных систем необходимы точно изготовленные редкоземельные магниты. Запасы Монголии в размере 31 млн тонн теоретически могли бы обеспечить потребности обороны США на протяжении десятилетий.

Переход на возобновляемые источники энергии усиливает давление спроса. Для каждой ветряной турбины требуется 600–1000 фунтов редкоземельных элементов для генераторов с постоянными магнитами, в то время как для двигателей электромобилей требуется 2–10 фунтов в зависимости от конструкции. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2040 году спрос на редкоземельные металлы для технологий чистой энергии увеличится в 3–7 раз, что создаст давление на предложение, которое нынешние некитайские источники не смогут удовлетворить.

Области применения технологического сектора охватывают бытовую электронику, телекоммуникационную инфраструктуру и современное производство. Для производства смартфонов требуется 16 различных редкоземельных элементов, а оборудование базовых станций 5G использует компоненты на основе редкоземельных элементов для усиления и фильтрации сигнала. Потенциал тяжёлых редкоземельных элементов в Монголии становится особенно ценным, учитывая их дефицитность и высокую цену.

Экономический мультипликативный эффект от доступа к редкоземельным металлам выходит за рамки прямого применения. Страны с надежными запасами редкоземельных металлов могут развивать производственные мощности в области магнитов, электроники и современных материалов, осваивая производство с более высокой добавленной стоимостью, а не просто импортируя готовую продукцию.

Оборонные и технологические приложения

Цель Министерства обороны США на 2027 год — разработать полную цепочку поставок редкоземельных металлов от рудника до магнита, независимую от Китая, — привлекла более $439 млн инвестиций с 2020 года. Это является признанием того, что доступ к редкоземельным металлам представляет собой фундаментальный потенциал национальной безопасности, а не просто коммерческий товарный интерес.

Военные применения показывают, почему доступ к редкоземельным металлам имеет стратегическое значение. Ракеты «Томагавк» требуют систем наведения на основе редкоземельных элементов, беспилотники «Хищник» используют датчики и коммуникационное оборудование на основе редкоземельных элементов, а умные бомбы Joint Direct Attack Munition зависят от систем наведения на основе редкоземельных элементов. Точность и производительность этих систем полностью зависят от доступа к редкоземельным материалам высокой чистоты.

Космические и спутниковые технологии создают дополнительный спрос в сфере обороны. Редкоземельные элементы обеспечивают работу систем спутниковой связи, точность GPS и радиолокационных установок противоракетной обороны. Поскольку военная деятельность все больше зависит от космических средств, надежность поставок редкоземельных металлов становится важнейшим условием поддержания технологического превосходства.

Инфраструктура кибербезопасности также зависит от редкоземельных элементов. Серверы центров обработки данных, телекоммуникационное коммутационное оборудование и оборудование для кибербезопасности — всё это требует компонентов на основе редкоземельных металлов. Потенциальный вклад Монголии в эти цепочки поставок может способствовать достижению более широких целей цифровой безопасности.

Двойственность применения редкоземельных металлов означает, что развитие коммерческих технологий и оборонный потенциал Монголии дополняют друг друга. Инвестиции в разработку редкоземельных металлов в Монголии могут одновременно способствовать как гражданским целям возобновляемой энергетики, так и модернизации вооруженных сил.

Снижение зависимости от китайской переработки

Контроль Китая над мировыми поставками очищенных редкоземельных металлов, составляющий 85%, выходит за рамки добычи полезных ископаемых и охватывает сложную химическую переработку, в результате которой сырая руда превращается в пригодные для использования материалы. Такое доминирование в сфере переработки представляет собой наиболее сложный аспект диверсификации цепочки поставок, требующий не только альтернативных рудников, но и целых промышленных экосистем.

Сложность обработки включает многоэтапное химическое разделение с использованием методов экстракции растворителем, ионного обмена и осаждения.

Каждый редкоземельный элемент требует особой химии разделения, а поддержание стандартов чистоты продукта требует сложных систем контроля качества. Монголии необходимо развивать эти возможности, чтобы предлагать подлинные альтернативы цепочке поставок.

Инициативы MP Materials в Калифорнии демонстрируют как возможности, так и сложности. Компания получила финансирование Министерства обороны США в размере $44.6 млн на развитие внутренних мощностей по переработке, но по-прежнему отправляет концентраты в Китай для первичного разделения перед дальнейшей переработкой в ​​США. Этот гибридный подход иллюстрирует сложность достижения полной независимости в процессе переработки.

Модель корпорации Lynas предлагает ещё один шаблон для Монголии. Австралийская компания добывает руду на месторождении Маунт-Велд, но перерабатывает руду в Малайзии, демонстрируя, что географическое разделение добычи и переработки может быть эффективным при условии надлежащего трансфера технологий и инвестиций. Малайзийский завод Lynas Advanced Materials может служить моделью для потенциальных перерабатывающих предприятий в Монголии.

Партнёрство по передаче технологий между Монголией и западными странами может ускорить развитие перерабатывающих мощностей. Японский опыт в переработке редкоземельных металлов, европейский опыт в химической переработке и американские исследования передовых материалов могут объединиться для создания перерабатывающих мощностей, которые позволят обойти технологическую зависимость от Китая.

Экологические преимущества развития перерабатывающих мощностей в Монголии включают снижение выбросов при транспортировке и потенциал для более чистых технологий переработки. Современные предприятия по переработке редкоземельных металлов могут достичь экологических стандартов, превосходящих показатели старых китайских предприятий, обеспечивая как надежность поставок, так и устойчивое развитие.

Литий: очередная важнейшая возможность добычи полезных ископаемых в Монголии

Перспективные месторождения литиевых рассолов

Месторождения литиевых рассолов в Монголии могут стать наиболее перспективной с коммерческой точки зрения возможностью разработки критически важных полезных ископаемых в стране в ближайшей перспективе. В отличие от сложных требований к переработке редкоземельных металлов, извлечение лития из рассола требует более простых методов выпаривания и химического осаждения, требующих меньших первоначальных капиталовложений.

Обязательство Франции провести геологоразведочные работы в рамках Французского геологического исследования представляет собой первую крупную международную инвестицию, направленную на разработку литиевых ресурсов Монголии. Инвестиции в размере $400 000 могут показаться скромными по сравнению с потребностями проекта по разработке редкоземельных металлов, но они отражают более быстрые сроки разработки лития и снижение технических барьеров. Геология бессточных бассейнов Монголии напоминает Южноамериканский литиевый треугольник, где Аргентина, Боливия и Чили производят более 60% мирового запаса лития в схожих геологических условиях. Эти системы замкнутых бассейнов концентрируют соли лития путем испарения в течение геологических периодов, создавая высококачественные залежи рассола, пригодные для промышленной добычи.

Результаты анализа проб, описанные как «весьма обнадеживающие», указывают на высокую концентрацию лития при меньшем содержании примесей, таких как магний, хлор и бор, по сравнению со многими мировыми предприятиями по переработке рассолов. Более низкий уровень примесей снижает затраты на переработку и улучшает качество карбоната лития, что потенциально делает производство в Монголии конкурентоспособным по сравнению с существующими предприятиями.

Траектория роста аккумуляторной отрасли создаёт убедительные предпосылки для роста спроса на литий в Монголии. Для производства аккумуляторов для электромобилей требуется примерно 5,3 кг эквивалента карбоната лития на одно транспортное средство, в то время как для сетевых систем накопления энергии требуется 7–15 кг на МВт·ч мощности. BloombergNEF прогнозирует, что к 2040 году спрос на литий увеличится в 20 раз, что создаст дефицит предложения, который Монголия могла бы помочь решить.

Сезонные преимущества производства в засушливом климате Монголии могут оптимизировать процесс извлечения лития методом испарения. Резкие колебания температуры и малое количество осадков в стране создают благоприятные условия для концентрирования рассола, что потенциально сокращает время обработки и энергозатраты по сравнению с более влажными условиями эксплуатации.

Французские и международные инвестиции

Стратегический подход Франции к монгольскому литию отражает общую обеспокоенность Европейского союза относительно безопасности цепочки поставок аккумуляторов. Закон ЕС о критическом сырье определяет литий как стратегический материал, требующий диверсификации поставок, а Монголия представляет собой один из немногих политически стабильных источников за пределами влияния Китая.

Французская геологическая компания (BRGM) обладает значительным техническим опытом в области разведки литиевых месторождений в Монголии. Опыт BRGM в реализации глобальных литиевых проектов, включая оценку месторождений в Аргентине и Мали, обеспечивает Монголии доступ к возможностям геологической оценки мирового уровня, которые могут ускорить определение ресурсов и планирование разработки.

Связи с европейской автомобильной промышленностью создают потенциальный спрос на монгольскую литиевую продукцию. Французские компании, такие как Stellantis, и немецкие производители, включая BMW и Mercedes-Benz, взяли на себя обязательства по производству электромобилей, требующих надежных поставок лития. Монголия могла бы обеспечить географическую диверсификацию этих цепочек поставок.

Возможности трансфера технологий выходят за рамки геологоразведки и включают потенциальное развитие переработки. Французские компании, такие как Eramet, разработали инновационные технологии извлечения лития, включая методы прямой экстракции лития (DLE), которые могут снизить воздействие на окружающую среду и повысить эффективность извлечения из монгольских рассолов.

Участие Финляндии через такие компании, как Keliber, и техническое партнерство с финскими производителями горнодобывающего оборудования может предоставить Монголии доступ к экспертным знаниям в области добычи полезных ископаемых в условиях холодного климата и экологически устойчивым технологиям добычи, разработанным для условий Северной Европы.

Преимущества разработки литиевых месторождений по сравнению с проектами по добыче редкоземельных металлов делают их привлекательной отправной точкой для развития критически важной горнодобывающей отрасли Монголии. От открытия литиевых месторождений до начала производства обычно требуется 3–5 лет, в то время как для сложных проектов по добыче редкоземельных металлов требуется 7–10 лет.

Влияние на цепочку поставок металла для аккумуляторов

Потенциал лития в Монголии выходит за рамки простого снабжения сырьем и охватывает более широкую цепочку поставок аккумуляторов. Расположение страны между крупными центрами производства аккумуляторов в Китае и Южной Корее создает логистические преимущества для развития интегрированной цепочки поставок.

Развитие гигафабрик в Азии создаёт региональный спрос, который Монголия могла бы эффективно удовлетворить. Шанхайская гигафабрика Tesla, планы расширения CATL и рост производства BYD требуют поставок лития, которые Монголия могла бы обеспечить при соответствующем развитии инфраструктуры.

Развитие возможностей переработки лития сопряжено с меньшим количеством технических барьеров, чем переработка редкоземельных элементов. Производство карбоната и гидроксида лития требует использования относительно стандартного оборудования и методов химической обработки, что упрощает передачу технологий и наращивание потенциала.

Возможности интеграции с существующими горнодобывающими предприятиями Монголии могут обеспечить синергию для разработки литиевых месторождений. Компании по добыче меди и золота, уже работающие в Монголии, обладают инфраструктурой, логистическими возможностями и опытом в сфере регулирования, которые могут ускорить разработку литиевых проектов.

Соображения ESG благоприятствуют развитию лития в Монголии по сравнению с другими альтернативными источниками. Добыча лития из рассола, как правило, оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем добыча лития в рудных породах, а политическая стабильность и повышение стандартов управления в Монголии позволяют международным покупателям снизить риски, связанные с цепочкой поставок.

Стратегические сроки совпадают с усилиями по диверсификации глобальной цепочки поставок аккумуляторов. Крупные производители аккумуляторов и автомобильные компании активно ищут контракты на поставку лития за пределами традиционных источников, что создаёт для монгольских производителей возможности заключения долгосрочных контрактов, способствующих проектному финансированию.

Путь вперед: преодоление трудностей развития

Необходимые инвестиции в инфраструктуру

Модернизация электросетей представляет собой важнейшее инфраструктурное требование для разработки важнейших месторождений полезных ископаемых Монголии. Предприятия по переработке редкоземельных металлов нуждаются в надежном электроснабжении, превышающем существующую мощность электросетей в горнодобывающих регионах. Для поддержки крупномасштабных предприятий по переработке полезных ископаемых стране необходимы инвестиции в электроэнергетику в размере $2–3 млрд.

Расширение железной дороги за пределы существующей Трансмонгольской системы может создать альтернативные экспортные маршруты, снижающие зависимость от транзита Китая. Предлагаемое расширение железной дороги Монголия–Россия до тихоокеанских портов может обойтись в $8–12 млрд, но обеспечит стратегические альтернативы экспорту критически важных минералов, а также откроет более широкие торговые возможности.

Развитие водной инфраструктуры становится необходимым с учётом требований к переработке. Предприятия по переработке редкоземельных металлов требуют 1–3 кубометра воды на тонну перерабатываемого концентрата, в то время как производство литиевых рассолов требует значительного количества воды для промывки и очистки. Монголии необходимо развивать устойчивые системы водоснабжения и водопользования в засушливых горнодобывающих регионах.

Соглашения о доступе к портам с соседними странами могли бы обеспечить альтернативные экспортные возможности, не требуя полной независимости от инфраструктуры. Партнерские соглашения с российскими тихоокеанскими портами или потенциальными маршрутами в Центральной Азии могли бы снизить зависимость Китая от транзита, распределяя при этом расходы на инфраструктуру между несколькими сторонами.

Технологические центры, объединяющие возможности исследований, разработок и переработки, могут максимально повысить отдачу от инвестиций в инфраструктуру. Создание Монгольского центра технологий критически важных минералов могло бы обеспечить возможности технического обучения, тестирования оборудования и разработки технологических процессов для поддержки множества проектов и компаний.

Улучшение нормативно-правовой инфраструктуры, включая системы выдачи экологических разрешений, стандарты безопасности горнодобывающей промышленности и возможности международной сертификации качества, позволит снизить инвестиционные риски и улучшить доступ к мировым рынкам.

Развитие производственных мощностей

Поэтапное развитие производственных мощностей может минимизировать первоначальные инвестиционные потребности и одновременно способствовать полной интеграции цепочки поставок. Монголия могла бы начать с базовых установок по концентрации и модернизации, прежде чем развивать сложные мощности по разделению и очистке.

Соглашения о лицензировании технологий с существующими переработчиками могут ускорить развитие возможностей. Такие компании, как Lynas Corporation, MP Materials или европейские переработчики, могут предоставлять технические ноу-хау через лицензионные соглашения, которые снижают риски и сроки разработки.

Совместные предприятия монгольских горнодобывающих компаний и международных переработчиков могли бы объединить доступ к местным ресурсам с глобальным техническим опытом. Такие партнерства могли бы разделить затраты на разработку, обеспечивая при этом передачу технологий и доступ к рынкам.

Модульные перерабатывающие установки обеспечивают гибкость и снижение капитальных затрат по сравнению с интегрированными заводами. Модульные системы позволяют наращивать мощности по мере роста добычи и могут быть перемещены в случае изменения характеристик месторождения.

Интеграция экологических технологий с самого начала проекта может обеспечить конкурентные преимущества на международных рынках, где всё большее внимание уделяется устойчивости цепочки поставок. Современные перерабатывающие предприятия могут обеспечить превосходные экологические показатели по сравнению со старыми предприятиями, при этом потенциально снижая эксплуатационные расходы.

Программы развития навыков, реализуемые в партнёрстве с международными техническими институтами, могут способствовать созданию кадрового потенциала, необходимого для сложных технологических процессов. Монголии необходимо развивать технические навыки в области химического машиностроения, материаловедения и систем управления технологическими процессами.

Стратегии геополитического сотрудничества

Многосторонние структуры с участием нескольких западных стран могли бы обеспечить достаточный масштаб и политическую поддержку для преодоления ограничений отдельных стран. Консорциумный подход мог бы разделить затраты, риски и технический опыт, обеспечивая при этом более сильную геополитическую поддержку целей развития Монголии.

Соглашения о стратегическом партнерстве, выходящие за рамки простых коммерческих отношений, могут обеспечить долгосрочную стабильность крупных инвестиций. Такие соглашения могут включать страхование политических рисков, финансирование развития и компоненты технического сотрудничества, позволяющие одновременно устранять множество барьеров.

Гарантии доступа на рынок со стороны стран-партнёров могли бы обеспечить определённость спроса, необходимую для обоснования масштабных инвестиций в переработку. Долгосрочные соглашения о закупках с министерствами обороны, компаниями, работающими в сфере возобновляемой энергии, или производителями аккумуляторов могли бы способствовать финансированию проектов.

Стратегии региональной интеграции, интегрирующие Монголию в более широкие азиатские цепочки поставок, могут максимизировать экономические выгоды, сохраняя при этом стратегическое разнообразие. Монголия могла бы стать центром критически важной переработки полезных ископаемых, обслуживающим различные рынки, а не просто замещать китайские поставки.

Международное финансирование через банки развития, экспортно-кредитные агентства и стратегические инвестиционные фонды может обеспечить капитал на условиях, обеспечивающих жизнеспособность сложных проектов. Такие организации, как Корпорация финансирования развития, Японский банк международного сотрудничества и европейские институты развития, уполномочены поддерживать развитие критически важных цепочек поставок минеральных ресурсов.

Формула успеха требует сочетания технического совершенства, экологической ответственности и геополитического сотрудничества таким образом, чтобы это отвечало как целям развития Монголии, так и целям безопасности международных цепочек поставок. Это сложный, но достижимый путь к раскрытию важнейшего минерального потенциала Монголии.

Краткие выводы

• Монголия обладает запасами редкоземельных металлов в размере 31 миллиона тонн (вторые по величине в мире после Китая), однако практически не производит РЗЭ из-за инфраструктуры, сложностей с переработкой и геополитических барьеров.

• В настоящее время только три действующих геологоразведочных компании изучают более 80 месторождений редкоземельных металлов в Монголии, при этом проект «Хотгор» является единственным активом с завершенной оценкой ресурсов (2 миллиона тонн при содержании редкоземельных металлов 20%).

• Географическое господство Китая на экспортных маршрутах Монголии подрывает цели диверсификации цепочки поставок, поскольку большая часть полезных ископаемых по-прежнему будет проходить через территорию Китая для переработки и транспортировки.

• Возможности переработки представляют собой критически важное недостающее звено: в Монголии отсутствуют сложные химические установки, необходимые для преобразования сырой руды в очищенные оксиды редкоземельных металлов и металлы.

• Литиевые рассолы представляют собой наиболее перспективные возможности для Монголии в области добычи критически важных полезных ископаемых в ближайшей перспективе, а французские инвестиции и геологическое сходство с южноамериканским «литиевым треугольником» создают потенциал для более быстрого освоения.

• Международное партнерство с США, Германией, Южной Кореей и Францией обеспечивает политическую и финансовую основу, но для достижения успеха необходимы скоординированные инвестиции в инфраструктуру и передача технологий.

• Стратегическая ценность выходит за рамки сырьевых ресурсов и включает оборонные приложения (для истребителей F-35 требуется 920 фунтов редкоземельных металлов) и возобновляемые источники энергии. переход (ветряным турбинам требуется 600–1000 фунтов каждая)

Заключение

31 миллион тонн запасов редкоземельных металлов в Монголии представляют собой один из самых значительных неиспользованных стратегических ресурсов в современном мире, где цепочки поставок ограничены. Однако этот потенциал остается во многом теоретическим из-за сложной сети инфраструктурных ограничений, пробелов в обработке данных и геополитических реалий, которые разочаровывают международных инвесторов уже более десятилетия.

Для руководителей и дипломатов, работающих над диверсификацией цепочек поставок, Монголия предлагает как огромные возможности, так и отрезвляющие вызовы. Месторождения редкоземельных металлов (РЗЭ) страны по качеству не уступают мировым месторождениям, потенциал литиевых рассолов может удовлетворить растущий спрос на аккумуляторы, а политическая стабильность даёт преимущества по сравнению со многими альтернативными источниками. Однако суровая реальность заключается в том, что без масштабных инвестиций в инфраструктуру, передачи технологий и нестандартных решений, использующих географические преимущества Китая, минеральные ресурсы Монголии могут и дальше служить стратегическим интересам Китая, независимо от западного финансирования.

Для продвижения вперёд требуется беспрецедентное сотрудничество Монголии с международными партнёрами, сочетающее в себе терпеливый капитал, передовые технологии и геополитическую решимость. Успех зависит от того, будем ли мы рассматривать Монголию не только как альтернативного поставщика, но и как партнёра в построении устойчивых цепочек поставок критически важных минеральных ресурсов, которые будут служить как целям развития Монголии, так и целям международной безопасности.

Для руководителей международных компаний: критически важные минеральные ресурсы Монголии представляют собой стратегическую возможность, требующую долгосрочного мышления и комплексных подходов, выходящих за рамки традиционных моделей инвестирования в горнодобывающую отрасль. Отдача — как финансовая, так и стратегическая — может быть существенной для организаций, готовых работать в сложных условиях.

автор: Роберт Ритц — ежедневный новостной аналитик развивающихся рынков

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

