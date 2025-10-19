Монголия демонстрирует, что суверенитет и глобальные организации могут сосуществовать, — Pacific Forum

CentralAsia (MNG) -

Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Трамп назвал «суверенитет» ключевым руководящим принципом для государств, противопоставив его «глобализму». Для президента и некоторых других лидеров суверенитет означает обращение вовнутрь — разрыв связей и выход из глобальных институтов. Но после недавней поездки в Монголию, где мы своими глазами увидели, как США и ООН взаимодействуют в одном из ключевых регионов мира, мы убедились в обратном: суверенитет и многосторонность не противоречат друг другу. На самом деле, они дополняют друг друга. Об этом писали демократы в Конгрессе США Эд Кейс, Ами Бера и Джонатан Джексон.

Как заявил Яап ван Хирден, высшее должностное лицо ООН в Монголии: «Организация Объединенных Наций оказывает непоколебимую поддержку суверенитету Монголии». Для страны, не имеющей выхода к морю между Россией и Китаем, эта поддержка не символическая, а жизненно важная. А для Соединённых Штатов она полностью отвечает нашим интересам. Монголия не может изменить своих «вечных соседей» и вынуждена мирно сосуществовать с ними, но она также решила развивать отношения с «третьим соседом» в лице США — через язык, торговлю и безопасность. ООН всегда была надежным партнером в развитии этих стратегических отношений.

Язык как стратегия

В 2023 году Монголия приняла смелое и спорное решение объявить английский язык своим официальным иностранным языком. Этот шаг не был популярен в соседних Пекине и Москве, но он продемонстрировал решимость Монголии ориентироваться на внешние рынки. Государственные школы теперь обязаны преподавать английский язык, и сейчас готовится новое поколение учителей. В июне этого года правительство, посольство США и международные организации открыли в Улан-Баторе Центр передового опыта в области преподавания английского языка.

«Центр будет играть ключевую роль в повышении уровня английского образования в Монголии, — сказал посол США Ричард Буанган, — и в конечном итоге сделает монголов более конкурентоспособными на международном рынке труда». Такие агентства ООН, как ЮНИСЕФ и Программа развития ООН (ПРООН), играют решающую роль в этих общих усилиях, укрепляя цифровое обучение и обеспечивая подготовку учителей по всей стране. Суверенитет здесь — это не изоляция, а выбор, позволяющий гражданам участвовать в глобальной экономике на своих условиях.

Торговля, которая уравновешивает силу

Экономический суверенитет еще более шаток. Китай покупает 90% монгольского экспорта. Кашемир – яркий пример этой проблемы: Монголия – второй по величине производитель кашемира в мире, но большая часть кашемира экспортируется в Китай в необработанном виде для обработки и реэкспорта. ООН через ПРООН работает над изменением этой ситуации, помогая скотоводам внедрять устойчивые методы, повышать качество и выходить на высококлассные рынки с помощью экомаркировки и сертификации. Местным предпринимателям оказывается поддержка с целью сохранения большей части цепочки создания стоимости на территории Монголии.

Соединенные Штаты прилагают и должны активизировать эти усилия. Принятие обеими партиями Закона о торговле с третьим соседом для Монголии позволило бы беспошлинно экспортировать кашемир в США, что создало бы рабочие места как в Америке, так и в Монголии и снизило бы зависимость от Китая. Опять же, поддержка экономического суверенитета Монголии отвечает стратегическим интересам Америки.

Миротворчество как суверенитет в действии

А еще есть безопасность. После 11 сентября Монголия стояла плечом к плечу с США — в Ираке, Афганистане и в миротворческих миссиях ООН. За последние два десятилетия в составе ООН было развернуто более 22 000 монгольских военнослужащих, зачастую прошедших подготовку в рамках Глобальной инициативы миротворческих операций (GPOI) Государственного департамента США. Сегодня ежегодные учения «Khaan Quest» в Монголии объединяют силы США, Монголии и других стран для отработки стандартов ООН и повышения оперативной совместимости.

«Мы сталкиваемся со всё более сложными вызовами безопасности: от региональных конфликтов до гуманитарных кризисов», — заявил генерал-лейтенант Джоэл Б. Воуэлл, заместитель командующего Тихоокеанским подразделением армии США, на стартовом мероприятии этого года. «Khaan Quest готовит нас к решению этих задач, вооружая навыками и уверенностью, необходимыми для работы в нестабильных условиях».

Для Монголии участие в миротворческой деятельности укрепляет суверенитет; для США это создание надежных партнеров, которые разделяют бремя глобальной безопасности.

Почему лидерство США имеет значение

Вот почему лидерство США в ООН имеет значение. И почему столь тревожны как жесткая риторика администрации Трампа, так и пакет ее мер, полностью сокращающий оставшееся финансирование США регулярного бюджета ООН. Карманная отмена также урезает более 500 миллионов долларов из миротворческих операций и лишает более 70 миллионов долларов из GPOI — той самой программы, которая помогла нарастить миротворческий потенциал Монголии. Это не реформа, это отступление. А отступление даёт влияние нашим соперникам.

Миротворческая деятельность ООН обходится в восемь раз дешевле, чем размещение американских войск. Поддержка монгольской инициативы по изучению английского языка и развитию кашемировой промышленности обходится в разы дешевле, чем военная конфронтация с Китаем.

Другими словами, инвестиции в суверенитет — как наш, так и наших партнеров — через систему ООН — это не бессмысленная благотворительность; это действенная стратегия.

авторы: член палаты представителей Эд Кейс (демократ от Гавайев) представляет 1-й избирательный округ Гавайев с 2019 года, член палаты представителей Ами Бера (демократ от Калифорнии) представляет 6-й избирательный округ Калифорнии, и член палаты представителей Джонатан Джексон (демократ от Иллинойса) представляет 1-й избирательный округ Иллинойса.

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения