Израиль передал Газе тела 45 палестинцев

CentralAsia (CA) - Израиль передал властям Газы тела 45 палестинцев, сообщает Министерство здравоохранения анклава.

С момента заключения соглашения между сторонами Газа получила останки 90 человек. При этом не уточняется, умерли ли они в израильских тюрьмах или были вывезены из сектора ЦАХАЛом во время военной операции.

«Медицинские сотрудники продолжают работу с останками в соответствии с утвержденными протоколами — проводят экспертизы, оформляют документы и готовят тела к передаче семьям», — говорится в заявлении Минздрава Газы.

По соглашению, которое достигли стороны, Израиль должен был передать тела 15 палестинцев за каждого возвращенного умершего израильтянина. ХАМАС передал тела четырех человек накануне. Палестинская сторона заявляла, что передача тел может занять время, так как места захоронений некоторых из них неизвестны.

Ранее на саммите в Египте президенты США, Египта, Турции и эмир Катара подписали соглашение о прекращении войны между Израилем и движением ХАМАС.

В конце сентября США представили собственный план завершения конфликта из 20 пунктов, включающий обмен заложниками и постепенное восстановление гражданской инфраструктуры в Газе.