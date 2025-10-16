Путин утвердил концепцию миграционной политики РФ на четыре года

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В России утвердили план миграционной политики на следующие четыре года — на 2026 — 2030 годы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

«Утвердил прилагаемую концепцию государственной миграционной политики России на 2026 — 2030 годы», — говорится в документе.

В концепции указано, что рост числа мигрантов, которые приезжают на работу в Россию, сохранится до 2030 года. Это связано с потребностью в иностранных работниках. Кроме этого, в документе сказано, что появление новых вызовов и угроз нацбезопасности требует совершенствования миграционной политики. В России надо принять меры, которые будут направлены на повышение ответственности работодателей в вопросах, касающихся миграционной политики, отмечается в концепции.

Результатом политики должно стать снижение числа нелегальных мигрантов и преступлений среди иностранных граждан, в том числе несовершеннолетних. Кроме этого, среди ожидаемых результатов названы:

снижение доли мигрантов, которые незаконно работают в России;

уменьшение количества детей мигрантов, которые не ходят в образовательные учреждения;

увеличение доли иностранных студентов в российских высших учебных заведениях;

повышение доли мигрантов, которых набирают на работу про программам целевого набора;

увеличение иностранных граждан, которые разделяют традиционные российские ценности и переехали в Россию на постоянное место жительства.

Ранее, 13 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с 5 февраля 2025 года, когда начал работать реестр нелегальных мигрантов, из России выдворили около 35 тыс. человек, которые нарушили миграционное законодательство.

Вместе с тем он уточнил, что в базе данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории России (реестре контролируемых лиц), на момент 1 сентября числились 770 тыс. человек, треть из которых — женщины и дети.

С 11 сентября нелегальным мигрантам запрещено регистрировать браки и разводы, устраивать детей в детские сады и школы, получать права, управлять транспортом и открывать счета.