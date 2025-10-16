Сектор Газа перейдет под управление 15 палестинских технократов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Сектор Газа перейдет под управление комитета, в который войдут 15 палестинских технократов, сообщил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. Главой Совета станет президент США Дональд Трамп.

«Нам необходимо задействовать их для обеспечения повседневной жизни людей в Газе, а Совет мира должен поддерживать и контролировать поток финансов и денег, которые пойдут на восстановление Газы»,— сказал Бадр Абдель Аты Associated Press.

Как уточнил министр, 15 членов комитета одобрили все палестинские фракции, включая группировку ХАМАС. По его словам, их также «проверили» власти Израиля. Имена членов комитета глава МИД Египта не назвал.

Бадр Абдель Аты также сообщил, что ХАМАС поддерживает план США о завершении войны и не будет «играть никакой роли в переходный период». Он также напомнил, что Израиль должен вывести войска из анклава, обеспечить поставки гуманитарной помощи и работу административного комитета.

3 октября Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. Первая фаза урегулирования прошла 13 октября, 14 октября Трамп объявил о старте второй фазы плана, по которой будут возвращены тела погибших.