Суд в Италии отменил решение о выдаче Германии украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

CentralAsia (CA) - Кассационный суд в Италии отменил решение Апелляционного суда Болоньи об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море. Об этом сообщило агентство ANSA.

Вопрос об экстрадиции Кузнецова отправили на новое рассмотрение.

Как отмечает Reuters, Кассационный суд поддержал доводы защиты об «ошибочности юридической квалификации деяний в ордере на арест». «В свете сегодняшнего решения в ближайшие дни мы оценим, есть ли основания для ходатайства об освобождении моего подзащитного», — заявил адвокат Кузнецова Никола Канестрини.

Сергея Кузнецова задержали в итальянской провинции Римини 21 августа по запросу федеральной прокуратуры Германии. Само ведомство фамилии задержанного не называло, обозначая его как «Сергей К.», но позже итальянские издания уточнили, что его зовут Сергей Кузнецов. По версии немецкого следствия, Кузнецов входил в состав группы, которая в сентябре 2022 года установила взрывные устройства на газопроводах и был одним из координаторов этой операции. По данным The Wall Street Journal, Кузнецов — отставной капитан Вооруженных сил Украины.

16 сентября Апелляционный суд Болоньи постановил экстрадировать Кузнецова в Германию.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Газета The Wall Street Journal выяснила, что операцию придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров.