Сенат США в девятый раз отклонил законопроект о возобновлении работы правительства, шатдаун продолжается

CentralAsia (CA) - В среду Сенат США в девятый раз заблокировал принятый Палатой представителей законопроект о временном финансировании федерального правительства, необходимого для завершения правительственного шатдауна, который длится более двух недель, передает The Hill, Reuters.

Сенат проголосовал 51 против 44 за предложение, которое бы обеспечило финансирование правительства до конца ноября. Для его принятия было необходимо набрать 60 голосов, однако этого не произошло. Предложение, ранее одобренное Палатой представителей, предусматривало так называемое «чистое» финансирование – без политических условий или дополнительных положений.

Демократы продолжают настаивать на том, что в любое соглашение о финансировании должно быть включено решение вопроса о повышенных субсидиях на медицинское обслуживание, срок действия которых истекает. В свою очередь, республиканское руководство заявляет, что готово вести переговоры об этих субсидиях только после того, как правительство возобновит свою работу.

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тун обвинил демократов в затягивании процесса.

«Демократы не демонстрируют никаких признаков того, что они готовы к завершению шатдауна», – заявил он, добавив, что такие критические вопросы, как зарплата военных, не заставили их изменить позицию.

«Им придется просто ждать, пока крайнелевая база демократов будет удовлетворена», – сказал Тун.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер подчеркнул, что переговоры не дают никаких результатов, а ключевая дата 1 ноября, когда завершится регистрация на получение медицинского страхования.

«Кризис в области здравоохранения происходит сейчас... И все же республиканские лидеры – особенно (спикер Майк Джонсон) – продолжают затягивать время», – заявил Шумер.

Министр финансов Скотт Бессент оценил экономические убытки от двухнедельного простоя. Он заявил, что закрытие правительства стоит экономике США около 15 миллиардов долларов в день в виде потерянного производства и начинает «подрывать мышцы» американской экономики. Позже в Минфине уточнили, что шатдаун наносит ущерб экономике США в размере $15 млрд в неделю, а не в день, как заявил Скотт Бессент.

Он также отметил, что дефицит бюджета США за 2025 финансовый год, закончившийся 30 сентября, оказался меньше, чем в предыдущем году. Бессент выразил надежду, что соотношение дефицита к ВВП может снизиться до 3% в ближайшие годы, если США смогут «расти больше, тратить меньше и ограничивать расходы».

Правительство США 1 октября в значительной степени прекратило свою работу – то есть наступил так называемый шатдаун – поскольку партийные разногласия помешали Конгрессу и Белому дому достичь договоренности о финансировании.