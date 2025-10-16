ХАМАС передал Израилю тела еще двух погибших заложников

CentralAsia (CA) - Палестинская группировка ХАМАС вернула тела еще двух погибших израильских заложников, пишет The Times of Israel.

Переданы останки Инбар Хейман и Мухаммада эль-Атраша. 27-летняя Хейман, жившая в Хайфе, была убита террористами во время нападения на фестиваль Nova, ее тело забрали в Газу.

Мухаммад аль-Атраш, служивший в ЦАХАЛ следопытом, был убит в бою с террористами ХАМАС в районе Нахал-Оз 7 октября 2023 года. Тело аль-Атраша было вывезено в Газу.

ХАМАС, пишет The Times of Israel, удерживает еще 19 тел израильтян.

Подготовленный президентом США мирный план предполагает, что террористы вернут Израилю всех заложников — живых и мертвых. 20 живых заложников ХАМАС освободил 13 октября, затем террористы стали передавать Израилю погибших. 15 октября выяснилось, что ХАМАС передал под видом тела одного из убитых заложников чужие останки. Израиль предупредил, что возвращение тел погибших — одно из условий соглашения, и если оно не будет выполнено, то боевые действия возобновятся. В ХАМАС, в свою очередь, заявили, что возвращают тела заложников, «до которых смогли добраться». Поиск останков других погибших «требует больших усилий и специального оборудования для поиска, заявили в ХАМАС, добавив, что «прилагают большие усилия для решения этой проблемы».