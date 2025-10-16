В Администрации президента Казахстана произошли кадровые перестановки

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых заведующих отделами в Администрации президента (АП). Экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров возглавил отдел инвестиций и торговли, а руководителем отдела внешней политики стал Жандос Иманалиев, ранее занимавший должность заместителя.

Согласно тексту первого распоряжения:

«Распоряжением главы государства Байбазаров Нурлан Серикович назначен заведующим Отделом инвестиций и торговли Администрации президента РК», — говорится в сообщении Акорды.

Вторым распоряжением глава государства назначил Иманалиева Жандоса Бахытбековича заведующим Отделом внешней политики АП.

Нурлан Байбазаров покинул пост министра в декабре 2024 года. На этой должности он проработал меньше года (был назначен 2 февраля 2024 года). До этого он с октября 2023 года возглавлял холдинг «Байтерек», единственным акционером которого является правительство. А до этого Байбазаров с 16 ноября 2022 года возглавлял Банк развития Казахстана (входит в холдинг «Байтерек»).

