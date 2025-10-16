экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ильхам Алиев 20-21 октября посетит Казахстан с государственным визитом

CentralAsia (KZ) -  По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 20-21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, запланированы переговоры на высшем уровне. Также главы государств также примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета и казахско-азербайджанском бизнес-форуме.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com