Ильхам Алиев 20-21 октября посетит Казахстан с государственным визитом

CentralAsia (KZ) - По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 20-21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, запланированы переговоры на высшем уровне. Также главы государств также примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета и казахско-азербайджанском бизнес-форуме.

