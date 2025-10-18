экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Уровень углекислого газа в атмосфере достиг самого высокого уровня за всю историю наблюдений

CentralAsia (CA) -  Согласно новому докладу Всемирной метеорологической организации, уровень углекислого газа в атмосфере достиг самого высокого уровня за всю историю наблюдений, что может привести к дальнейшему потеплению планеты и более экстремальным климатическим явлениям, сообщает Reurets.

В отчете говорится, что с 2023 по 2024 год средняя глобальная концентрация углекислого газа выросла на 3,5 части на миллион, что составляет самый большой рост с момента начала современных измерений в 1957 году.

За последний год к росту уровня углекислого газа привели сжигание ископаемого топлива и рост лесных пожаров, особенно в Южной Америке.

Во всемирной организации заявили, что тепло, удерживаемое CO2 и другими парниковыми газами, приводит к более экстремальным погодным явлениям.

Вместе с тем концентрации других важных парниковых газов – метана и закиси азота – также достигла рекордных значений, увеличившись на 16% и 25% соответственно по сравнению с доиндустриальным уровнем, в то время как уровень углекислого газа вырос на 52%.

Эксперты отмечают, что природные системы уже не справляются со своей функцией поглощения углекислого газа. К примеру, деревья в Амазонии подверглись стрессу из-за повышения температуры и недостатка осадков во время периодического потепления в восточной части Тихого океана, известного как Эль-Ниньо, в 2023 году, а также наступления засухи, которая продолжилась и в 2024 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com