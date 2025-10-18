Уровень углекислого газа в атмосфере достиг самого высокого уровня за всю историю наблюдений

CentralAsia (CA) - Согласно новому докладу Всемирной метеорологической организации, уровень углекислого газа в атмосфере достиг самого высокого уровня за всю историю наблюдений, что может привести к дальнейшему потеплению планеты и более экстремальным климатическим явлениям, сообщает Reurets.

В отчете говорится, что с 2023 по 2024 год средняя глобальная концентрация углекислого газа выросла на 3,5 части на миллион, что составляет самый большой рост с момента начала современных измерений в 1957 году.

За последний год к росту уровня углекислого газа привели сжигание ископаемого топлива и рост лесных пожаров, особенно в Южной Америке.

Во всемирной организации заявили, что тепло, удерживаемое CO2 и другими парниковыми газами, приводит к более экстремальным погодным явлениям.

Вместе с тем концентрации других важных парниковых газов – метана и закиси азота – также достигла рекордных значений, увеличившись на 16% и 25% соответственно по сравнению с доиндустриальным уровнем, в то время как уровень углекислого газа вырос на 52%.

Эксперты отмечают, что природные системы уже не справляются со своей функцией поглощения углекислого газа. К примеру, деревья в Амазонии подверглись стрессу из-за повышения температуры и недостатка осадков во время периодического потепления в восточной части Тихого океана, известного как Эль-Ниньо, в 2023 году, а также наступления засухи, которая продолжилась и в 2024 году.