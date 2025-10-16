Власти Пакистана и Афганистана решили приостановить боевые действия на два дня

CentralAsia (CA) - Правительство Пакистана договорилось с движением Талибан в Афганистане о приостановке боевых действий. Режим прекращения огня начнет действовать с 18:00 сегодня и продлится 48 часов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на МИД Пакистана.

В пакистанском внешнеполитическом ведомстве заверили, что стороны нацелены на мирное разрешение конфликта посредством диалога. Незадолго до этого издание Amaj News со ссылкой на источники сообщило о четырех ударах дронами по Кабулу со стороны Исламабада. Еще один авиаудар пришелся по провинции Кандагар на юге Афганистана.

В выходные Кабул заявил об ударах по нескольким пакистанским военным постам и убийстве 58 солдат. Нападение якобы связано с неоднократным нарушением воздушного пространства Афганистана. Пакистанские военные объявили о потере 23 солдат, а также об уничтожении более 200 талибов и «связанных с ними террористов». В ночь на 15 октября столкновения на границе двух стран возобновились. По данным AFP, погибли не менее 15 человек.