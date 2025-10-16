В Узбекистане планируется ужесточить наказание за незаконный оборот рецептурных лекарств

CentralAsia (UZ) - Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана 14 октября приняла в первом и втором чтениях законопроект, направленный на усиление ответственности за незаконный оборот рецептурных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По данным разработчиков, в последние годы в стране отмечаются случаи незаконной реализации таких препаратов, создающие серьёзную угрозу здоровью и жизни людей. Так, только с 2021 по 2024 год от отравления лекарствами пострадали свыше 18 тысяч человек, из которых 170 скончались.

Депутат Тохир Полвонов отметил, что действующие санкции несоразмерны последствиям и не обеспечивают необходимый сдерживающий эффект. По его словам, это требует корректировки норм законодательства.

В 2022—2024 годах и за первые пять месяцев 2025 года из незаконного оборота было изъято 285 тысяч единиц медикаментов на сумму 18 млрд сумов. При этом только в 2024 году число таких случаев утроилось по сравнению с 2022 годом.

Что изменится

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности:

Статья 165−1 КоАо. Штрафы за продажу без рецепта препаратов, не содержащих сильнодействующие вещества, вырастут с нынешних 5−10 БРВ до 50−100 БРВ (примерно от 20,6 до 41,2 млн сумов).

Для препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, штраф увеличится с 50−100 БРВ до 100−200 БРВ (от 41,2 до 82,4 млн сумов).

Статья 186−3 УК. Повторная реализация таких препаратов после административного взыскания (или в крупном размере) будет караться по Уголовному кодексу штрафом в 200−300 БРВ (от 82,4 до 123,6 млн сумов) вместо 100−300 БРВ. Эта санкция также предусматривает исправительные работы до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет

Парламентарий считает, что нововведения усилят контроль над реализацией лекарств, повысят уровень ответственности аптек и станут дополнительной мерой защиты здоровья граждан.