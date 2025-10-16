экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Власти США назвали причины катастрофы батискафа «Титан»
На этом снимке экрана из видео, опубликованного Береговой охраной США, запечатлен подводный аппарат «Титан» после взрыва
На этом снимке экрана из видео, опубликованного Береговой охраной США, запечатлен подводный аппарат «Титан» после взрыва

CentralAsia (CA) -  Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) представил окончательный отчет о причинах крушения батискафа «Титан» в 2023 году. В нем говорится, что ошибки при проектировании «Титана» привели к тому, что его корпус «имел множество дефектов и не отвечал необходимым требованиям прочности и долговечности».

NTSB пришел к выводу, что американская компания OceanGate, эксплуатировавшая батискаф, не провела всех необходимых испытаний перед его использованием, из-за чего эти проблемы не были обнаружены. В отчете также говорится, что OceanGate не следовала стандартам действий в чрезвычайных ситуациях, иначе обломки батискафа были бы найдены раньше.

Эти выводы в целом соответствуют результатам более ранних расследований. В августе береговая охрана США представила отчет, из которого также следовало, что главным виновником катастрофы является OceanGate. Сообщалось, что основными факторами, способствовавшими взрыву «Титана», были «неадекватные процессы проектирования, сертификации, обслуживания и проверки работы» батискафа.

Батискаф «Титан», на борту которого находились пять человек, пропал 18 июня 2023 года, вскоре стало ясно, что они погибли. Участники экспедиции, среди которых был и основатель OceanGate Стоктон Раш, направлялись к обломкам лайнера «Титаник» в северной части Атлантического океана. Обломки «Титана» и останки членов экипажа были подняты к октябрю того же года. Эксперты пришли к выводу, что корпус батискафа взорвался, не выдержав давления на глубине океана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com