Трамп споткнулся о линию Дюранда. Почему талибы воюют с бывшими покровителями из Исламабада, - Republic

Трамп споткнулся о линию Дюранда. Почему талибы воюют с бывшими покровителями из Исламабада

Сотрудник службы безопасности Талибана

После нанесенных пакистанскими ВВС в минувшую среду авиа-ракетных ударов по Кабулу и новых боестолкновений на афганско-пакистанской границе стало ясно — объявленное двумя днями ранее перемирие не наступило. И вряд ли скоро наступит: ни одно из противоречий не разрешилось. Такова уж тамошняя реальность, обнуляющая заявление Дональда Трампа, что он, мол, с еще одним военным конфликтом покончил. Почему так беспросветно в том краю, объясняет Republic востоковед Иван Лутиев.

Кризис последних дней на афгано-пакистанской границе — не просто очередной эпизод напряженности, за ним скрывается глубокий системный кризис.

Его корни уходят в трагический парадокс современной региональной политики: Исламабад, десятилетиями поддерживавший движение «Талибан» как инструмент влияния в Афганистане, теперь сталкивается с правительством талибов, которое он помог создать, но которое отказывается подавлять пакистанских повстанцев.

Как отмечает эксперт, бывший посол Афганистана в Канаде Умар Самад: «Напряженность между армией Пакистана и де-факто правительством Афганистана неуклонно нарастала в течение последних двух лет, отчасти из-за ошибочных решений, недопонимания и просчетов в управлении».

Государство vs эмират

За этой ⁠дипломатичной формулировкой скрываются вполне конкретные сбои. «Ошибочные решения» — ставка Пакистана ⁠на силовое давление без дипломатического подкрепления и категоричное отрицание «Талибаном⁠» проблемы группировки «Техрик-е-Талибан ⁠Пакистан» (ТТП). «Недопонимание» — фундаментальный разрыв в восприятии ⁠политической реальности, когда Пакистан ⁠действует как национальное государство, а «Талибан» — как транснациональный эмират. «Просчеты в управлении» — отсутствие надежных каналов военной связи, управление внутренней повесткой в ущерб диалогу и стратегическая ошибка Исламабада в расчете на сговорчивость бывших союзников. Эта напряженность, по мнению Самада, рискует перерасти в «широкомасштабное насилие и военные действия, выходящие за рамки того, что мы видели до сих пор», и это может нанести непоправимый ущерб отношениям между двумя странами.

Глубинной причиной конфликта является вопрос о «Техрик-е-Талибан Пакистан» (ТТП). С точки зрения Исламабада, Кабул нарушает базовый принцип межгосударственных отношений, предоставляя безопасное убежище группировке, которая ведет против Пакистана вооруженную борьбу. Бывший офицер артиллерии США Престон Стюарт подтверждает эту позицию, заявляя, что «Пакистан имеет явное превосходство над Афганистаном и уже уничтожал объекты на его территории, которые ему знакомы», и соглашается с тем, что «Афганистан по-прежнему является безопасным убежищем для террористов». Однако для афганских талибов, чья идеология основана на принципах джихада и исламской солидарности, жесткое подавление идеологических собратьев представляется недопустимым.

Этот идейный разрыв усугубляется исторической проблемой — непризнанием талибами линии Дюранда, что проявляется на практике тремя путями: в инициированных талибами прямых военных столкновениях на границе, которые Кабул рассматривает как защиту суверенитета; в отказе пресекать деятельность ТТП, что Исламабад расценивает как использование боевиков в качестве инструмента давления; и в публичных политических заявлениях: афганские власти прямо отвергают легитимность этой границы.

Напомним, линия Дюранда унаследована от колониальной эры и служит официальной границей между двумя странами. Афганские источники безопасности, как сообщает иранская Student News Network, прямо заявляют, что «Афганистан не потерпит никаких посягательств на свою землю и воздушное пространство и ответит на любое нарушение, какой бы высокой ни была цена». Таким образом, каждая сторона воспринимает действия другой как прямую угрозу своему суверенитету, что создает прочную основу для постоянной эскалации.

Конфликт необходимо рассматривать в более широком региональном контексте, где традиционные союзы пересматриваются и трансформируются. Знаковым событием, совпавшим с очередной вспышкой насилия, стал первый за четыре года визит министра иностранных дел талибов Амира Хана Муттаки в Индию, являющуюся главным геополитическим соперником Пакистана.

Для Нью-Дели, который исторически рассматривал талибов как прокси-силу Исламабада, сближение с Кабулом представляет собой стратегическую возможность ослабить Пакистан, лишив его «стратегической глубины» в Афганистане. Для талибов же диверсификация внешних связей и поиск альтернативных друзей и спонсоров являются способом давления на Исламабад. Эта сложная игра превращает приграничные столкновения не просто в двусторонний спор, а в элемент большой региональной стратегии, где локальная перестрелка может стать дебютом более сложной дипломатической партии.

В ловушке цикла насилия

По мнению большинства наблюдателей, долгосрочный военный конфликт в обозримом будущем маловероятен, однако еще более маловероятен при текущем раскладе и устойчивый мир. Как отмечает иранское информационное агентство Mehr, ссылаясь на экспертов, «вероятность перерастания этих столкновений в полномасштабную войну ограничена». Бывший пакистанский посол Асиф Дуррани убежден, что «ни одна из сторон не заинтересована в военной эскалации. Афганистан не имеет военной возможности для обычного противостояния с Пакистаном, а Пакистан не может бесконечно тратить свои ресурсы на затяжную войну».

Сотрудники службы безопасности Талибана на танке советских времен следуют к границе c Пакистаном в провинции Кандагар, 15 октября 2025 года

Ибрахим Бахис, старший аналитик International Crisis Group, также пишет, что «приоритетом для обеих сторон является снижение напряженности». Оба государства сталкиваются с множеством внутренних вызовов, и затяжная война лишь усложнит их положение. Однако, даже признавая эту реальность, стороны оказываются в ловушке цикла насилия, где каждая точечная операция или провокация порождает ответные действия, а риторика суверенитета и «сдерживания» делает отступление политически неприемлемым.

В этой ситуации ключевую роль могут сыграть третьи страны. Как пишет Mehr, «на данном этапе ощущается необходимость в дипломатии и посредничестве». Китай, Иран, Саудовская Аравия и другие региональные государства, имеющие дружественные отношения с обеими сторонами, в принципе, способны сыграть эффективную роль посредников. Как конкретно? Оказать больше дипломатического давления на обе стороны, чтобы вернуть их за стол переговоров. Однако, как верно отмечает агентство, разрешение этого кризиса возможно только при преодолении структурных проблем.

«Вопрос линии Дюранда, проблема повстанческих групп, включая «Техрик-е-Талибан Пакистан», и разногласия по поводу приграничных территорий — все это требует долгосрочных и комплексных подходов».

Обеим странам необходимо совместно создать механизмы управления границей, борьбы с повстанческими группами и экономического развития приграничных территорий. Создание зон свободной торговли, облегчение законного перемещения людей и товаров, а также сотрудничество в сфере безопасности и обмена разведданными могут способствовать снижению напряженности.

Таким образом, нынешние столкновения — это фитиль, тлеющий на пороховой бочке региональных противоречий. Потенциал для эскалации существует не только за счет вовлечения третьих сил, таких как Индия или Китай, но и благодаря внутренней динамике конфликта, где каждая сторона считает свои красные линии перейденными. Спорная граница длиной 2400 километров продолжает разделять не только две страны, но и целые народы, оставаясь потенциальным эпицентром более масштабного пожара. Пока коренные проблемы — идеологический расклад, поддержка повстанческих групп и региональное соперничество — остаются нерешенными, любое затишье будет лишь паузой перед новой, возможно, более разрушительной эскалацией, исход которой предсказать невозможно.

P.S. Внимательно отслеживающий ситуацию Пекин, несомненно, обеспокоен тем, что как бы мусульманская «солидарность» талибов, столь наглядно проявляющаяся в случае поддержки противостоящей Исламабаду группировки «Техрик-е-Талибан Пакистан», не перекинулась на уйгуров Синьцзяна. Там ведь тоже есть свои «талибы», которые в недавнем прошлом сыграли заметную роль во внутрисирийском конфликте. Да и появление в Кабуле индийского посольства в Пекине тоже рассматривают с опаской: как-никак главный геополитический соперник Китая пошел на дипломатическое признание талибов, то есть на тот шаг, на который Пекин пока пойти не решился.

P.P.S. Помимо геополитического и идеологического, конфликт имеет глубинное этническое измерение, которое во многом предопределяет позиции сторон. Его эпицентр — пуштунский вопрос. Линия Дюранда, произвольно проведенная британскими колонизаторами в 1893 году, рассекла традиционные земли пуштунов, крупнейшего этноса региона. По разным оценкам, около 15 миллионов пуштунов проживают в Пакистане (главным образом в Хайбер-Пахтунхве и зоне племен), и еще около 14 миллионов — в Афганистане, где они исторически доминируют в политике. Для Кабула, особенно для «Талибана», чье ядро составляют пуштуны, непризнание этой границы — не просто вопрос юриспруденции, но и акт этнической солидарности и исторической справедливости. Для Исламабада же, где у власти традиционно находится пенджабская элита, укрепление границы и контроль над непокорными пуштунскими территориями — вопрос национальной безопасности и территориальной целостности.

Таким образом, талибы, отказываясь подавлять ТТП, не только борются за идею транснационального эмирата, но и выступают в роли защитников интересов «рассеченного» народа, чьи сородичи по другую сторону границы восстали против пакистанского государства. Что касается военно-технического расклада, то здесь наблюдается тотальная асимметрия, которая, однако, не гарантирует Пакистану быстрой победы. Вооруженные силы Пакистана — одна из крупнейших и наиболее боеспособных армий мира, располагающая многочисленной авиацией (истребители F-16, JF-17 Thunder), современными системами ПВО, танковыми соединениями и, что самое важное, ядерным оружием. Их бюджет исчисляется десятками миллиардов долларов. Афганистан же при талибах обладает нерегулярными формированиями, лишенными тяжелой авиации, современных систем ПВО, бронетехники и внятной логистической инфраструктуры. Их сила — не в классическом военном потенциале, а в проверенной десятилетиями партизанской тактике, знании сложнейшего рельефа и, конечно, в идеологической мотивации.

Как верно отмечают эксперты, Пакистан может наносить точечные авиаудары, но оккупация Афганистана или смена его режима силой для него — задача абсолютно нереалистичная, о чем красноречиво свидетельствует опыт СССР и США. Более того, любая крупная военная операция неминуемо дестабилизирует и без того хрупкую внутреннюю ситуацию в самом Пакистане, особенно в пуштунских регионах. Таким образом, пакистанская армия заперта в ловушке своего формального превосходства: она может наносить удары, но не в состоянии добиться стратегического успеха, в то время как «Талибан», уступая во всем, обладает долготерпением и преимуществом на земле.