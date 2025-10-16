Россия и Туркменистан договорились организовать упрощенный таможенный коридор

CentralAsia (TM) - Россия и Туркменистан подписали документ об организации упрощенного таможенного коридора. Данное решение облегчит проведение административных процедур при перемещении товаров и транспортных средств, говорится в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Соответствующее соглашение заключили представители таможенных органов обеих стран в рамках заседания межправительственной комиссии, прошедшего 13 октября в Ашхабаде. Уточняется, что делегации государств на этой встрече возглавляли вице-премьеры — россиянин Марат Хуснуллин и его туркменский коллега Нокергулы Атагулыев.

На полях мероприятия состоялись переговоры представителей таможенных служб, где Россию представлял замглавы ФТС Сергей Шкляев. Стороны отметили, что применение упрощенного порядка оформления деклараций направлено на создание условий для роста взаимного товарооборота между странами.

Кроме того, была достигнута договоренность об обмене представителями, что позволит более эффективно и оперативно решать задачи таможенных органов обоих государств и обеспечит их тесное взаимодействие.

Шкляев и его коллега из Туркменистана также обсудили ход подготовки к подписанию проектов соглашения об уполномоченном экономическом операторе и протокола об обмене предварительной информацией о товарах и транспорте.

Данные документы, как уточнили в ФТС, позволят не только минимизировать риск нарушения таможенного законодательства и повысить эффективность контроля, но и существенно снизить финансовые и временные затраты бизнеса при совершении торговых операций.

Как пишет издание Trans.ru, Туркменистан сейчас является одним из приоритетных для России направлений, поскольку через территорию центральноазиатской республики проходит восточная ветка международного транспортного коридора «Север — Юг». Именно этот маршрут открывает для компаний из РФ дополнительный выход к морю через иранские порты, что дает возможность в условиях санкционных ограничений переориентировать торговые потоки на рынки стран Ближнего Востока и Африки.