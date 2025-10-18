Астрофизик из Гарварда допускает: загадочный объект из космоса может быть инопланетным зондом

CentralAsia (CA) - 1 июля астрономы обнаружили странный объект, стремительно приближающийся к Солнцу. Его назвали 3I/ATLAS, и он сразу привлек внимание ученых — анализ его траектории показал, что он прилетел из-за пределов Солнечной системы.

Это всего третий случай в истории, когда специалисты зафиксировали межзвездного «гостя» в космическом окружении. Причем этот объект оказался особенно необычным.

На иллюстрации: Это изображение межзвёздного объекта 3I/ATLAS, полученное космическим телескопом «Хаббл». «Хаббл» сфотографировал комету 21 июля 2025 года, когда 3I/ATLAS находилась на расстоянии 365 миллионов километров от Земли. Поскольку «Хаббл» отслеживал комету, движущуюся по гиперболической траектории, на снимке видны полосы неподвижных фоновых звёзд. Автор: NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA); Обработка изображений: J. DePasquale (STScI)

Измерения показали, что 3I/ATLAS движется со скоростью 245 тысяч километров в час — это самый быстрый объект из когда-либо наблюдавшихся в Солнечной системе.

Кроме того, он огромен. По предварительным оценкам, его диаметр может достигать 20 километров. Исследователи предполагают, что объект может быть старше самого Солнца.

Обычно астрономы считают, что новые космические объекты состоят из камня, льда или их комбинации. Однако 3I/ATLAS демонстрирует настолько странные характеристики, что некоторые ученые задумались — а не может ли это быть что-то более необычное?

Астрофизик из Гарварда Ави Лоэб с коллегами опубликовали статью под названием «Является ли межзвездный объект 3I/ATLAS инопланетной технологией?». Правда, пока она не прошла научное рецензирование.

Лоэб — известная и неоднозначная фигура в научном сообществе. Ранее он уже заявлял, что первый обнаруженный межзвездный объект «Оумуамуа» (2017 год) может быть инопланетным кораблем.

Среди особенностей, которые Лоэб считает потенциально искусственными, — необычная орбита 3I/ATLAS, проходящая близко к Венере, Марсу и Юпитеру.

Идея инопланетных зондов, блуждающих в космосе, может показаться странной, но люди сами отправили несколько таких аппаратов в 1970-х годах. «Вояджер-1» и «Вояджер-2» уже официально покинули Солнечную систему, а «Пионер-10» и «Пионер-11» недалеко от этого рубежа.

Поэтому предположение, что инопланетные цивилизации (если они существуют) тоже запускали свои исследовательские аппараты, выглядит вполне логично.

Главный вопрос: как понять, что это не природный объект, а чужой аппарат?

Сначала нужно его обнаружить. Большинство объектов в Солнечной системе не излучают свет сами — мы видим их только благодаря отраженному солнечному свету. Сейчас мы можем отслеживать объекты размером 10-20 метров на расстоянии до орбиты Юпитера.

Наши зонды «Вояджер» имеют размер около десяти метров (с антеннами). Если инопланетный аппарат похож по размерам, мы заметим его только в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Если подозрительный объект найден, ученые будут искать следующие признаки:

Радиосигналы — самое явное доказательство искусственного происхождения. Правда, это работает, только если зонд все еще функционирует.

Следы маневрирования — попытки скорректировать курс или изменить положение антенн для связи.

Приближение к Земле по стабильной орбите — наша планета с водой, атмосферой, магнитным полем и жизнью была бы самой интересной целью для любого исследовательского зонда.

Электростатические разряды от взаимодействия с солнечным светом.

При этом ученые сначала проверят естественное происхождение — например, есть ли у объекта «хвост» из газа, как у комет.

Без явных признаков определить природу межзвездных объектов может быть невозможно.

Скорее всего, 3I/ATLAS — просто необычно быстрый и древний ледяной гость из далекой системы. Но он также служит тестом для отработки методов наблюдения и поиска необычных объектов во Вселенной.