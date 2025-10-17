Трамп и Путин решили встретиться в ближайшее время

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор, по итогам которого решили провести еще одну личную встречу в ближайшее время. Точная дата указана не была, но зато лидеры довольно быстро сошлись на локации — их новая встреча пройдет в Будапеште. Об этом пишет Коммерсант.

Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина вышел «хорошим и продуктивным», сообщила по его итогам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News. Чуть позже сам Дональд Трамп подчеркнул значимость беседы с Владимиром Путиным, отметив, что по ее итогам был достигнут большой прогресс.

Как отметили в Белом доме, в ходе разговора президенты США и РФ обсудили конфликты на Украине и в секторе Газа.

Разговор американского президента с Владимиром Путиным прошел всего за день до встречи Дональда Трампа в Белом доме с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как открыто признавал глава Украины, одной из главных целей переговоров будет убедить США поставить Киеву новые вооружения — в частности, крылатые ракеты Tomahawk.

Позже Трамп заявил, что Соединенные Штаты «также нуждаются в ракетах Tomahawk», и страна не может истощать свои ресурсы ради поставок Украине.

«Нам нужны Tomahawk — у США их много, но они нужны нам. Мы не можем истощать свои запасы»,— сказал он журналистам.