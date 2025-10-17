В Казахстане ввели мораторий на повышение цен на бензин и рост коммунальных тарифов

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 16 октября ввели мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции, сообщает пресс-служба правительства.

Министерству энергетики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, а также акиматам (администрациям) регионов поручено обеспечить контроль и принять меры по бесперебойному обеспечению внутреннего рынка ГСМ.

Также с 16 октября приостанавливается повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей. Мера будет действовать до конца 1 квартала 2026 года.

«Сдерживание роста тарифов будет обеспечено за счет оптимизации операционных расходов субъектов естественных монополий. При этом все запланированные ремонтные работы на объектах системы ЖКХ должны быть завершены в установленные сроки. Необходимо отметить, что для уязвимых слоев населения действует механизм оказания жилищной помощи», — указали в пресс-службе.

Кроме того, правительство вдвое увеличит финансирование казахстанских сельхозтоваропроизводителей, что, в свою очередь, приведет к удешевлению продукции, относящейся к категории социально-значимой. Особое внимание будет уделено усилению работы региональных комиссий по выявлению необоснованных посредников и фактов завышения торговых надбавок.

Среди других мер, предложенных правительством для стабилизации ситуации в экономике — это решение вдвое увеличить объем льготных ипотек (до 500 млрд тенге/$933 млн), чтобы сделать жилье доступнее для граждан. Также кабмин решил исключить излишние ограничения для малого и среднего бизнеса в новом Налоговом кодексе. В перечне запрещенных видов деятельности для упрощенной декларации останутся только 44 позиции, как и в действующем законодательстве.

Для казахстанцев внедрят новый механизм приобретения автомобиля — лизинг для физических лиц. Это долгосрочная аренда с правом выкупа.

Накануне сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Олжасу Бектенову подготовить коррективы в программу экономических реформ «в интересах граждан». Представить новый проект правительство должно было в течение двух рабочих дней.

