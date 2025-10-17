Парламент Франции не принял вотумы недоверия правительству. Себастьен Лекорню остается премьером

Себастьен Лекорню

CentralAsia (CA) - Правительство Франции, возглавляемое Себастьеном Лекорню в четверг, 16 октября, избежало двух вотумов недоверия в парламенте, передает Deutsche Welle.

Предложение объявить недоверие правительству Лекорню, внесенное на рассмотрение Национального собрания крайне правой партией «Национальное объединение» Марин Ле Пен, поддержали лишь 144 депутата, тогда как для отставки правительства требовалось не менее 289 голосов. Ранее в тот же день было отклонено и аналогичное предложение, внесенное ультралевой партией «Непокоренная Франция»: за него проголосовал 271 парламентарий.

Камень преткновения – пенсионная реформа

Себастьен Лекорню объявил 14 октября о приостановке пенсионной реформы, принятия которой президент Эмманюэль Макрон добился в 2023 году, несмотря на ожесточенные массовые протесты. Этого, в частности, требовали социалисты, чтобы не голосовать за вотум недоверия. Выступая в парламенте, Лекорню заявил, что реформу следует приостановить до президентских выборов, запланированных на 2027 год, и предложил провести голосование по этому вопросу.

Между тем положительный исход этого голосования не гарантирован из-за глубокого раскола в парламенте. Правоцентристский правительственный лагерь и консервативные республиканцы выступают принципиально против приостановки пенсионной реформы. Хотя левые и правые популисты критикуют пенсионную реформу, они могут выступить против ее приостановки - либо потому, что считают ее политическим спектаклем, либо потому, что требуют ее полной отмены, отмечает агентство AFP.

Голосованию по бюджету может привести к новой отставке Лекорню

Кроме того, правительство Лекорню может не пережить голосования по бюджету на 2026 год, который Национальное собрание должно принять до конца декабря. Согласно планам премьера, бюджет предусматривает меры жесткой экономии в объеме 30 млрд евро. Два предыдущих правительства во главе с Мишелем Барнье и Франсуа Байру были отправлены в отставку именно из-за попыток узаконить такие меры.

Президент Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню главой правительства 10 октября, хотя тот четырьмя днями ранее подал в отставку, не сумев согласовать госбюджет на 2026 год.

Пять правительств Франции за два года

Менее чем за два года Макрон поручал пяти премьер-министрам сократить дефицит бюджета и восстановить баланс государственных финансов. Тем не менее, дефицит во Франции значительно превышает лимит в 3 процента ВВП, установленный Евросоюзом. Бюджетный план Лекорню, уже представленный на рассмотрение Высшего совета государственных финансов, направлен на сокращение дефицита с 5,4% до 4,7-5% ВВП. Госдолг Франции сейчас составляет 115% от ВВП. Это третий по величине показатель в ЕС после Греции и Италии.

Многие эксперты считают, что если бы правительство Лекорню сейчас было отправлено в отставку, то у президента Макрона не осталось бы иного выбора, кроме как распустить парламент и назначить новые выборы.