Премьер-министр Монголии Занданшатар ушел в отставку
Предыстория: Премьер Монголии ушел в отставку после массовых протестов из-за образа жизни его сына

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар ушел в отставку, сообщает Reuters. Он занимал эту должность с июня 2025 года.

Монгольские законодатели утвердили Занданшатара на пост последнего премьер-министра страны после того, как его предшественник Лувсаннамсрай Оюн-Эрдэнэ ушел в отставку, потеряв поддержку парламента из-за обвинений в коррупции и уличных протестов.

