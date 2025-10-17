Премьер-министр Монголии Занданшатар ушел в отставку

Гомбожавын Занданшатар

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар ушел в отставку, сообщает Reuters. Он занимал эту должность с июня 2025 года.

Монгольские законодатели утвердили Занданшатара на пост последнего премьер-министра страны после того, как его предшественник Лувсаннамсрай Оюн-Эрдэнэ ушел в отставку, потеряв поддержку парламента из-за обвинений в коррупции и уличных протестов.

