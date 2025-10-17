экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минздрав Газы сообщил о получении от Израиля еще 30 тел палестинцев

CentralAsia (CA) -  Министерство здравоохранения сектора Газа, которое контролируется движением ХАМАС, сообщило, что днем 16 октября израильская сторона передала тела еще 30 палестинцев. Общее число возвращенных Израилем тел достигло 120.

В министерстве пояснили, что полученные 30 тел осмотрят медики. Они проведут процедуру опоздания, а после передадут родственникам для захоронения. Высокопоставленный представитель Красного Креста сообщил газете The Times of Israel, что сейчас планов по дальнейшей передаче тел заложников нет, но «все это находится в стадии обсуждения».

Передача тел проводится по соглашению между ХАМАС и властями Израиля о прекращении огня в секторе Газа. По условиям соглашения, израильская сторона должна передавать тела 15 палестинцев в обмен на каждого погибшего израильского заложника.

В результате атаки ХАМАС 7 октября 2023 года на приграничный район Израиля погибли 1,2 тыс. человек и 251 были взяты в заложники. Власти Израиля считают, что 75 из 251 заложников были убиты в плену боевиками ХАМАС.

