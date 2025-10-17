Власти Пакистана усилили давление на афганских мигрантов на фоне приграничного конфликта

CentralAsia (CA) - Власти Пакистана развернули масштабную кампанию по принудительному выдворению из страны афганских мигрантов. Например, в городе Кветта силовики дали приезжим неделю на то, чтобы покинуть свои дома. В противном случае иностранцам угрожают штрафами и арестом, передает агентство Khaama.com.

Заместитель комиссара полиции Мансур Ахмед подтвердил, что гражданам Афганистана отвели семь дней, чтобы освободить свои дома и магазины. По истечении этого срока начнутся жесткие проверки. Тех, кто нарушит предписание, ждет судебное преследование. Пакистанские чиновники объясняют свои действия проведением акции по борьбе с нелегальными беженцами.

Как подчеркивают местные СМИ, давление на афганцев усилилось после очередного витка эскалации на границе между странами, наблюдавшегося на прошлой неделе. Напомним, что на нескольких пунктах контроля произошли вооруженные столкновения, после чего последовали взаимные обстрелы с применением авиации. В результате есть десятки жертв с обеих сторон. Впрочем, вскоре власти Афганистана и Пакистана объявили о временном перемирии.

Между тем, информация о давлении на афганских граждан поступает из различных городов Пакистана. В Карачи, на юге страны, силовики сносят дома в поселениях беженцев. Хотя иностранцы утверждают, что приобрели участки законным путем, местные чиновники отказывают им в праве собственности и под предлогом предотвращения захвата земель выгоняют проживающих здесь афганцев и уничтожают постройки.

По данным полиции Карачи, в так называемом «афганском районе» только за 15 октября снесли свыше 300 домов и несколько магазинов. При этом власти обещают продолжить операцию, добавив, что мигранты, оказавшие сопротивление, были задержаны.

Уточняется, что в лагере беженцев, пострадавшем от полиции, насчитывается около 3 тысяч домов, где проживают 15 тысяч афганцев. Хотя, по словам их соседей, большинство приезжих уже вернулись на родину и сейчас в районе находятся не более 1,5 тысячи иностранцев.

С заявлением по данной ситуации выступил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, который заявил, что обстановка в Афганистане изменилась, в связи с чем беженцам нужно вернуться на родину. Также известно, что Исламабад решил закрыть десять лагерей афганских беженцев, а имущество иностранцев передать в пользу государства.

После того, как в 2021 году власть в Афганистане захватило движение «Талибан»*, в соседний Пакистан перебрались миллионы беженцев. Они опасались преследования со стороны радикалов, а также резкого ухудшения качества жизни и массовых нарушений прав человека.

Хотя со временем афганцы, так и не получившие убежища за рубежом, возвращаются на родину. По данным ООН, только в текущем году из Ирана и Пакистана обратно переместились более 2 млн человек, что усугубляет гуманитарный кризис в Афганистане.