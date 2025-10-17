Зима в Казахстане ожидается теплой

CentralAsia (KZ) - Согласно консультативному прогнозу «Казгидромет», в ноябре на большей части Казахстана будет преимущественно снег, в южных и юго-западных регионах – дождь со снегом. Также прогнозируются порывистый ветер, метели, гололед и туманы на протяжении месяца преимущественно в северных, центральных и восточных регионах страны.

Также в ноябре будут наблюдаться колебания температуры воздуха. На севере, востоке и в центре республики в начале первой декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от -2-7°С до 0+5°С, днем от +2+7°С до +5+10°С, к концу декады постепенное похолодает ночью до -7-12°С, днем до 0-5°С.

Во второй и третьей декадах ноября температуры воздуха будет колебаться ночью от -5-12°С до -10-16°С, в центре и на востоке страны до -18°С, днем от -3+2°С до -5-10°С.

В конце месяца температура воздуха понизится ночью до -15-20°С, днем до -10-15°С.

На юго-западе, юге, юго-востоке республики в ноябре ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3-12°С до 0+7°С, днем от +1+6°С до +8+18°С. В конце ноября в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -5-15°С, днем до 0-5°С.

В целом, по данным синоптиков, температура воздуха в ноябре ожидается выше нормы на 1°С на всей территории страны, количество осадков – около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы – на западе, северо-востоке республики (в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Павлодарской, на западе Атырауской, Мангистауской, на северо-востоке Костанайской областей и на востоке области Абай).

Зима в Казахстане ожидается умеренно теплая, с количеством осадков в пределах климатической нормы на большей части республики. В отдельные периоды не исключены снегопады с метелями, порывистым ветром, гололедом, туманами. Также в течение зимы будут «температурные качели».

Так, в декабре на большей части Казахстана температура воздуха прогнозируется около нормы, выше нормы на 1°С ожидается в северо-западной половине страны (в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-западе Акмолинской области), ниже нормы на 1°С – на крайнем северо-востоке страны (на северо-востоке Восточно-Казахстанской области).

Количество осадков в декабре прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы – в центре, на большей части востока страны, на востоке Актюбинской области, а также в южной половине северного региона и на крайнем севере южных областей.

В январе температура воздуха будет около нормы на большей части Казахстана, ниже нормы на 1°С – на востоке республики (в области Абай и Жетысу, в Восточно-Казахстанской области, на большей части Алматинской, на востоке Карагандинской, Павлодарской областей).

Количество осадков в январе выпадет коло нормы на большей части страны, больше нормы – в горных и предгорных районах юга, юго-востока (в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, области Жетысу и Восточно-Казахстанской области).

А в феврале на всей территории Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С, осадков выпадет в пределах климатической нормы.

Март, по предварительному прогнозу, также будет теплым -температура ожидается выше нормы на 1°С на всей территории страны. Количество осадков предполагается около нормы на большей части Казахстана, больше нормы – в горных и предгорных районах юга и юго-востока республики (в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, области Жетысу и Восточно-Казахстанской области), меньше нормы – на большей части Мангистауской области.

