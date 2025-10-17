Минздрав: В Узбекистане зарегистрировали 155 случаев ранних браков

CentralAsia (UZ) - С начала года в Узбекистане зарегистрировано 155 случаев браков среди девочек в возрасте 15–17 лет, сообщил министр здравоохранения Асилбек Худаяров в интервью телеканалу «Узбекистон 24».

Помимо этого в республике есть случаи и родственных браков. Он подчеркнул, что подобные союзы несут серьезные риски — растет вероятность рождения детей с инвалидностью.

Худаяров добавил, что на совещании под руководством президента Шавката Мирзиёева поднимались случаи, когда женщины беременеют дважды в течение одного года, не соблюдая интервал между родами. По его словам, это приводит к рождению ослабленных детей и проблемам со здоровьем у матерей.

Министр отметил, что совместно с махаллинскими комитетами и другими структурами в стране будет усилена профилактическая и просветительская работа. Прежде детский омбудсмен сообщала о ранних браков в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.