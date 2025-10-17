Сара Назарбаева с апреля находится в больнице, - пресс-секретарь первого президента Казахстана

CentralAsia (KZ) - Сара Назарбаева, супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, с апреля проходит курс лечения в Национальном госпитале медицинского центра управления делами президента в Алматы, известном как Совминка. Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

По его словам, в последнее время распространяются «различные предположения и недостоверные сведения» о состоянии здоровья и местонахождении Сары Назарбаевой.

«Все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утверждёнными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением отечественных специалистов. Прошу проявлять корректность и уважение, не использовать имя Сары Алпысовны для создания спекуляций или попыток привлечь внимание к непроверенной информации», – говорится в сообщении.

О начале лечения Укибай сообщал в мае, когда в сети появилась информация о возможной кончине супруги первого президента. В июле пресс-служба клиники не раскрыла диагноз и состояние Назарбаевой, ссылаясь на врачебную тайну.

Саре Назарбаевой в феврале исполнилось 84 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения