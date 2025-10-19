Ученые бьют тревогу: Глобальное потепление достигло критической точки, коралловые рифы на грани вымирания

CentralAsia (CA) - Мир пересекает критический порог глобального потепления быстрее, чем предполагалось, говорится в научном докладе «Глобальные переломные моменты 2025 года», подготовленном 160 исследователями со всего мира.

Ученые предупреждают, что коралловые рифы уже находятся на грани необратимого вымирания, что может стать первой большой «переломной точкой» разрушения экосистем, вызванного изменением климата.

Подробности: В исследовании обобщены последние данные о темпах изменения климата. Авторы предупреждают: планета входит в фазу, когда разрушение природных экосистем может оказаться необратимым.

Ученые поражены быстротой климатических изменений. По данным научных учреждений ООН и ЕС, средняя глобальная температура уже выросла на 1,3-1,4 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом.

Последние два года стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, а сильная жара в океане привела к отмиранию 84% мировых коралловых рифов, а в некоторых случаях и к их полной гибели. Коралловые рифы жизненно важны, поскольку поддерживают около четверти морской жизни.

По мнению ученых, для восстановления коралловых рифов мир должен резко активизировать меры по защите климата, чтобы снизить температуру до уровня всего на 1 градус выше среднего доиндустриального показателя.

Ученые также снизили порог опасного потепления для тропических лесов Амазонии в Бразилии: в нынешних темпах вырубки они могут исчезнуть даже при повышении средней глобальной температуры всего на 1,5°C.

Еще одной серьезной обеспокоенностью является угроза нарушения ключевого океанического течения – Атлантической меридиональной опрокидывающейся циркуляции (АМОЦ), которая играет решающую роль в обеспечении мягких зим в Северной Европе. Ее ослабление может привести к резким погодным аномалиям и глобальной дестабилизации климата.

«Изменения в климате и биосфере происходят очень быстро и трагически», – отметил ведущий автор доклада, ученый-эколог Тим Лентон из Университета Эксетера.

Несмотря на тревожные прогнозы, Лэнтон отметил и положительные признаки, в том числе постепенный отказ мира от ископаемого топлива. По данным некоммерческого аналитического центра Ember, в 2025 году впервые возобновляемая энергетика превысила уголь по объему производства электроэнергии.

На климатическом саммите COP30, который состоится в ноябре в Бразилии, ученые будут призывать страны активизировать усилия по сокращению выбросов углерода и сохранению природных экосистем.

«Новый доклад четко показывает, что с каждым годом масштабы и последствия изменения климата только растут», - подчеркнул старший научный сотрудник австралийского Центра климатических исследований CSIRO Пеп Канеделл.