Венгрия заявила, что гарантирует Путину безопасную поездку в Будапешт на переговоры с Трампом

CentralAsia (CA) - Венгрия заявила, что президенту РФ Владимиру Путину не угрожает арест по ордеру Международного уголовного суда (МУС) во время визита в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Мы примем здесь Владимира Путина и позаботимся о том, чтобы он провел успешные переговоры, а затем вернулся домой», — ответил Сийярто (здесь и далее цитаты по ТАСС).

По словам главы МИД, власти Венгрии готовы обеспечить все условия для того, чтобы президенты США и России могли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке.

Сийярто также сообщил, что его страна не планирует консультироваться со своими союзниками по поводу визита Путина и того, является ли ордер МУС препятствием для поездки президента РФ на саммит. «У нас нет необходимости в каких-либо консультациях с кем бы то ни было. Венгрия — суверенная страна», — подчеркнул он.

Президент США 16 октября анонсировал встречу с президентом РФ в Венгрии. Точной даты переговоров пока нет.

Венгрия в 1999 году подписала, а через два года после этого ратифицировала Римский статут, на основании которого работает МУС, однако еще в 2023 году власти страны говорили, что не будут задерживать Путина, если он прибудет с визитом.

В 2025 году власти Венгрии пригласили в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, на которого также выдан ордер МУС. На фоне визита Нетаниягу Венгрия объявила, что выходит из Международного уголовного суда. По состоянию на октябрь 2025 года процесс выхода Венгрии из МУС завершен не был.