Заболеваемость ветряной оспой растёт в Алматы: число осложнённых случаев увеличилось на 40%

CentralAsia (KZ) - В Алматы за девять месяцев этого года зарегистрировали рост заболеваемости ветряной оспой на 38,8%. Об этом сказал директор Детской городской клинической инфекционной больницы Ержан Сералин на совещании по вопросам вакцинации и эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-служба акимата.

За этот период госпитализировали 183 ребёнка, а число осложнённых форм заболевания выросло на 40,9% по сравнению с прошлым годом.

Ветряная оспа – заразная вирусная болезнь, которая проявляется зудящей сыпью в виде пузырьков по всему телу. Она передается воздушно-капельным путем, в основном болеют дети.

Среди осложнений – поражения дыхательных путей и центральной нервной системы. С 1 по 14 октября в реанимацию поступили 14 детей, в том числе с двусторонней пневмонией, судорожным синдромом и острой дыхательной недостаточностью.

Сералин отметил, что часть пациентов поступает в тяжёлом состоянии из-за позднего обращения – нередко родители приходят уже на 8-10-е сутки болезни, что осложняет лечение.

Наибольшее число заболевших приходится на детей дошкольного и младшего школьного возраста – 61,7%. Поскольку вакцинация против ветряной оспы не входит в Национальный календарь прививок, коллективный иммунитет формируется только за счёт перенесённого заболевания.

Во время совещания под председательством руководителя управления общественного здравоохранения Алматы Марата Пашимова также обсудили итоги вакцинации. Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова подчеркнула, что потенциал для повышения охвата детей и подростков иммунизацией сохраняется. По её словам, нужно активнее приглашать население на прививки и вовлекать частные клиники, которые не всегда выполняют обязательства по вакцинации в рамках ГОБМП.

Отдельно участники совещания обсудили расширение охвата вакцинацией против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек. Пашимов поручил усилить межведомственное взаимодействие и информационную работу с управлением образования.

