Завершился официальный визит Руководителя администрации РУ - итоги

CentralAsia (UZ) - В ходе официального визита в Великобританию руководитель Администрации президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева провела серию встреч с представителями правительства, парламента, деловых и академических кругов.

Как сообщает Kun.uz и Podrobno.uz, этот визит стал важным подтверждением того, что Узбекистан уверенно укрепляет свои позиции как открытая, современная и надёжная страна-партнёр.

Саида Мирзиёева подчеркнула, что сегодняшний Узбекистан — это динамично развивающееся государство с чёткой стратегией реформ и прочной экономической базой, вызывающей всё больший интерес британских инвесторов. В стране уже успешно работают более 270 компаний из Великобритании, и их число продолжает расти.

Во время встречи со спикером Палаты общин британского парламента Линдси Хойлом стороны выразили уверенность, что создание Всепартийной группы по Центральной Азии станет новой платформой для укрепления межпарламентского диалога и партнёрства между Великобританией и странами региона.

С советником премьер-министра по инвестициям Варуном Чандрой и экономическим секретарём Казначейства Люси Ригби обсуждались перспективы реализации совместных проектов, поддержка реформ и процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. Британская сторона подтвердила полную поддержку усилий Ташкента по модернизации экономики и улучшению инвестиционного климата.

Отдельное внимание было уделено сфере образования и развитию человеческого капитала. На встрече с вице-премьером и министром юстиции Великобритании Дэвидом Лэмми обсуждались внедрение кембриджских образовательных программ в узбекских школах, запуск изучения узбекского языка в Оксфорде, а также привлечение преподавателей-носителей английского языка.

Одним из ключевых итогов визита стало открытие в Оксфордском университете программы узбекских исследований — первой в Великобритании. Теперь студенты смогут изучать современный и древнеузбекский (чагатайский) языки. За вклад в развитие образования и продвижение прав женщин Саида Мирзиёева была удостоена специальной награды Оксфорда.

Встреча с баронессой Ариэль Малард де Ротшильд подчеркнула высокий уровень доверия со стороны ведущих мировых финансовых институтов, таких как Rothschild & Co, активно участвующих в экономических преобразованиях Узбекистана.

«Сегодня Узбекистан — это динамично развивающаяся страна с чёткой стратегией реформ и сильной экономической базой. Рада, что компания Rothschild & Co активно участвует в этих процессах преобразований, и надеюсь, что взаимовыгодное сотрудничество будет и дальше развиваться», — отметила Саида Мирзиёева., укрепляя своё место на мировой арене как страна новых возможностей и надёжный партнёр для долгосрочного сотрудничества.

⇳