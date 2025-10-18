экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Китае отправили в отставку девять высокопоставленных военнослужащих
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Председатель Китая Си Цзиньпин отправил в отставку девять высокопоставленных военнослужащих. Они исключены из Коммунистической партии Китая за дисциплинарные нарушения и преступления, связанные с исполнением служебных обязанностей, заявило министерство обороны страны.

Как сообщает The Wall Street Journal, генерал Хэ Вэйдун также был членом Политбюро, что делало его одним из ключевых фигур в военной и партийной иерархии Китая. Он лишился всех должностей и исключен из Коммунистической партии «за серьезные дисциплинарные нарушения и злоупотребление властью».

По данным Министерства обороны КНР, под следствием находятся еще восемь генералов. В их числе — бывшие руководители политотдела Центрального военного совета, стратегических ракетных войск, военизированной полиции, а также политические комиссары армии и флота.

 

