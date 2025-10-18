В Вашингтоне прошли переговоры Трампа и Зеленского. Что они обсудили?

CentralAsia (CA) - Переговоры президентов США и Украины, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, прошли в Вашингтоне 17 октября.

Как сообщил украинский лидер, в центре обсуждения в Белом доме были вопросы противовоздушной обороны и поставок дальнобойного оружия, включая возможные ракеты Tomahawk, о которых ранее активно писали СМИ.

За день до встречи с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, после беседы планируется встреча с российским лидером в Будапеште, при этом США сами нуждаются в ракетах Tomahawk.

После переговоров Зеленский заявил, что Россия боится этих ракет и поэтому делает вид готовности к мирным переговорам. При этом американская сторона конкретных обещаний о поставках ракет не давала. Он отметил, что обсуждались поставки Украине средств противовоздушной обороны, и команды обеих стран продолжат работу над согласованием сроков с американскими производителями. Вопрос дальнобойного оружия обсуждался, но стороны решили не говорить о нём публично, чтобы не провоцировать эскалацию.

«Я думаю, Россия боится „Томагавков“, очень боится», - добавил Зеленский, подчеркнув, что опасения связаны не с самими ракетами, а с их применением вместе с другими видами украинского вооружения.

Дональд Трамп после встречи с журналистами не давал комментариев и сразу отправился на выходные во Флориду. В публикации по пути он не сообщил о конкретных результатах переговоров, предложив обеим сторонам объявить себя победителями.