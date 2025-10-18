На Солнце зафиксировали четыре вспышки предпоследнего уровня мощности

CentralAsia (CA) - На Солнце 18 октября произошло четыре вспышки класса М (сильные), сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Последняя из них (M1.32) длилась около 14 минут, первая (M1.0) — также порядка 16 минут.

В прогнозе на ближайшие сутки ученые ожидают магнитные бури. Вспышечная активность повышена, однако угрозы для Земли нет.

Ранее, 15 октября, на Солнце была зафиксирована вторая по силе вспышка за последние четыре месяца — уровня М4.8.