Минздрав Казахстана предупреждает о опасных индийских сиропах от кашля

CentralAsia (KZ) -  Министерство здравоохранения Казахстана обратилось к гражданам с предупреждением о трех индийских сиропах от кашля — COLDRIF, Respifresh TR и ReLife, в которых ВОЗ обнаружила токсичное вещество диэтиленгликоль.

Препараты произведены компаниями Sresan Pharmaceuticals, Rednex Remedies и Shape Pharma.

Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий страны сообщил, что указанные сиропы не зарегистрированы в Казахстане и не имеют сертификатов соответствия.

Согласно данным ВОЗ, при употреблении этих препаратов существует серьезная угроза для здоровья, особенно для детей: диэтиленгликоль может вызвать тяжелые отравления и острую почечную недостаточность.

Казахстанцев призывают покупать лекарства только в лицензированных аптеках и не использовать указанные сиропы.

Ранее в Индии от сиропа COLDRIF погибли 17 детей младше пяти лет, еще 11 находятся в критическом состоянии. Все пострадавшие страдали от почечной недостаточности и поражений мозга из-за диэтиленгликоля.

