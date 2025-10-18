ХАМАС вернул тело еще одного заложника

Нападение ХАМАС на Израиль

CentralAsia (CA) - Власти Израиля сообщили, что тело, переданное ХАМАС Международному Красному Кресту в пятницу вечером, принадлежит Элиягу Маргалиту, которому на момент смерти было 75 лет.

Маргалит был убит во время нападения ХАМАС на кибуц Нир-Оз 7 октября 2023 года, а его тело вывезли в Газу. Смерть была подтверждена Армией обороны Израиля 1 декабря 2023 года.

Его дочь, 40-летняя Нили Маргалит, была похищена в тот же день и освобождена 30 ноября того же года.

Элиягу Маргалит стал десятым погибшим заложником, возвращенным в Израиль после прекращения огня, которое действует более недели. ХАМАС сообщил, что передал все останки заложников, находившихся в его распоряжении, однако поиск остальных тел требует времени и спецтехники.

В Газе остаются еще 18 тел израильских заложников.