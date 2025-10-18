экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Армия России освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР

CentralAsia (CA) -  Вооруженные Силы (ВС) России освободили населенный пункт Плещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 октября сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики», - указано в сообщении. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com