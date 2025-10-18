Армия России освободила населенный пункт Плещеевка в ДНР
- Азия и мир, происшествия
- 15:33, 18 октября 2025
CentralAsia (CA) - Вооруженные Силы (ВС) России освободили населенный пункт Плещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 октября сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики», - указано в сообщении.
