Саудовская Аравия ввела обязательные медицинские справки для паломников хаджа 2026 года

CentralAsia (CA) - В сезоне хаджа 2026 года виза паломника будет выдаваться только при наличии медицинского свидетельства, оформленного через платформу «Nusuk». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по делам религий Узбекистана.

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии обязало все организации, занимающиеся хаджем, проводить полное медицинское обследование каждого паломника для выявления заболеваний, которые могут препятствовать совершению паломничества. Новое требование направлено на сохранение здоровья и безопасности участников хаджа.

«Виза паломника без прохождения медицинского осмотра и получения соответствующего свидетельства не выдаётся», — отметили в ведомстве.

К совершению хаджа не допустят паломников с следующими состояниями:

почечная недостаточность, требующая диализа;

сердечная недостаточность даже при минимальной нагрузке;

хронические заболевания лёгких с необходимостью кислородной поддержки;

тяжёлая стадия цирроза печени с печёночной недостаточностью;

серьёзные психические и неврологические расстройства;

старческая деменция;

беременность в последнем триместре или при высоком риске;

активные инфекционные заболевания (в том числе открытая форма туберкулёза и геморрагические лихорадки);

активные онкологические заболевания на курсах химиотерапии или иммуносупрессивного лечения.

Ведомство подчеркнуло, что за нарушение этих требований или предоставление недостоверных данных будут применяться строгие меры.